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Кабмин одобрил финплан "Нафтогаза" на 2017 без учета повышения цены на газ для населения
14:19 19.07.2017 |
Кабинет Министров одобрил финансовый план Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на 2017 год без учета повышения цены на газ для населения.
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.
"Есть предложение принять с учетом предложений Кубива", - сказал Гройсман.
В ходе рассмотрения финплана "Нафтогаза" на 2017 год, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив внес предложение, чтобы "Нафтогаз" Минэкономики, Минфин и Минэнерго скорректировали показатели доходной части компании в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года и предоставили на рассмотрение Кабмина соответствующий документ.
Ранее проект финплана "Нафтогаза" на 2017 год предполагал получение компанией дохода 234 363,6 млн гривен и чистой прибыли 21 781,4 млн гривен.
Чистый доход от реализации продукции был запланирован в размере 208,944 млрд гривен, в том числе от реализации природного газа - 147,034 млрд гривен, от транзита газа - 61,402 млрд гривен, от инвестиционных проектов в Египте - 507,7 млн гривен.
Общий объем закупки импортного природного газа на 2017 год был запланирован в объеме 8,5 млрд куб. м, ресурс природного газа собственной добычи - 13,5 млрд куб.м.
Реализация компанией природного газа прогнозировалась в объеме 25,5 млрд куб. м.
Объем транзита газа - 74 млрд куб. м, средневзвешенная ставка транзита газа - 2,65 долларов за тыс. куб. м на 100 км.
Средневзвешенная цена закупки импортированного газа - 245 долларов с учетом стоимости входа в ГТС Украины (курс доллара - 27,6 гривен/доллар по прогнозу МВФ).
Также проект финплана "Нафтогаза" предусматривал повышение цены на газ для населения на 19% до 5 873 гривны за 1 тыс. куб. м без налога на добавленную стоимость с октября.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году "Нафтогаз " получил чистую прибыль в размере 26 528,989 млн гривен, при этом в 2015 году компания получила чистый убыток в размере 27 749,272 млн гривен.
Чистый доход НАКа в 2016 увеличился на 43,12%, или на 48 621,156 млн гривен до 161 382,827 млн гривен по сравнению с 2015 годом.
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