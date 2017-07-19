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Вялая торговля на межбанке 18 июля завершилась незначительным снижением курса доллара
23:57 18.07.2017 |
На протяжении дня курсы валют двигались лишь в рамках нескольких копеек.
«Межбанковские торговая сессия вторника открывалась уровнями 25,92-25,93 грн./$. Кратковременный дисбаланс способствовал укреплению котировок к 25,94-25,96 грн./$. Однако предпринятая попытка роста курса доллара не была поддержана рынком. В итоге котировки быстро вернулись в диапазон 25,92-25,94 грн./$, в котором завершились безналичные торги», - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Банкиры уверяют, что чиновникам не было смысла появляться на торгах.
«Спрос и предложение валюты достаточно быстро выровнялись, и были сбалансированы. Потому Национальный банк не выходил на рынок», - объяснил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Немного подросли объемы торгов: со вчерашних $210,96 млн. до $245,74 млн. Хотя финансисты и не делали из этого большого события.
«Статистика за сегодня показывает небольшой рост объема межбанковских торгов в сравнении с предыдущим днем. Однако на практике торговая сессия прошла скучно и мало чем отличалась от вчерашней. Сезон низкой деловой активности сказывается на межбанке», - заметил Станислав Верхградский.
Аналогичной точки зрения придерживаются и другие финансисты, уверяя, что экспортеры еще не разворачивают валютные распродажи под бюджетный период.
«Нынешняя ситуация на валютном рынке - следствие достаточно невысокой активности в связи со слабым с точки зрения бизнеса сезоном - летним периодом, а также уже привычным сезонными факторами. Говорить о том, что компании уже начали подготовку к бюджетно-налоговому периоду, преждевременно. Эта тенденция стартует со второй половины следующей недели, что еще больше повысит предложение на рынке», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Быстрого укрепления гривни к новому психологическому минимуму банкиры сейчас не ждут. Рассчитывают, что курс немного потопчется на месте.
Станислав Верхградский и Олег Куринной дают на завтра один курсовой прогноз - 25,90-25,95 грн./$.
«На 19 июля прогнозируем спокойную ситуацию на рынке в том же диапазоне», - подчеркнул Куринной.
О более отдаленной перспективе говорят и другие финансисты.
«Курс находится вблизи диапазона 25,90 грн./$, возможно попытается тестировать это значение на днях», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Снижение курса доллара еще на 10 копеек, которое финансисты активно обсуждали в конце прошлой недели, допускается в конце июля-начале августа.
«Достижимость отметки 25,8 грн./$ во многом будет зависеть от аппетита НБУ по выкупу валюты с рынка. В целом, считаем, что объективные рыночные факторы для такого укрепления гривны будут иметь место на горизонте двух-трех недель», - считает Станислав Верхградский.
О более глубокой просадке валютных котировок финансисты пока предпочитают не говорить. Экспортеры все еще предвкушают осеннюю девальвацию гривни - под отопительный сезон. Потому вряд ли будут активно распродавать вторую половину валютной выручки - не обязательную к продаже на межбанке.
«На наш взгляд, стимулом для валютных продаж экспортеров являются позитивные курсовые ожидания в краткосрочной перспективе, подкрепленные такими недавними положительными новостями, как смягчение МВФ условий финансирования Украины и решение Совета ЕС о торговых преференциях для Украины. Однако не стоит забывать, что согласно базовому сценарию правительства среднегодовой курс гривны в 2017 году прогнозируется на уровне 27,8 грн./$. Поэтому компании, которые не испытывают дефицит гривневой ликвидности в краткосрочной перспективе, предпочитают оставаться с валютой», - резюмировал Верхградский.
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