Вялая торговля на межбанке 18 июля завершилась незначительным снижением курса доллара

На протяжении дня курсы валют двигались лишь в рамках нескольких копеек.

«Межбанковские торговая сессия вторника открывалась уровнями 25,92-25,93 грн./$. Кратковременный дисбаланс способствовал укреплению котировок к 25,94-25,96 грн./$. Однако предпринятая попытка роста курса доллара не была поддержана рынком. В итоге котировки быстро вернулись в диапазон 25,92-25,94 грн./$, в котором завершились безналичные торги», - сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Банкиры уверяют, что чиновникам не было смысла появляться на торгах.

«Спрос и предложение валюты достаточно быстро выровнялись, и были сбалансированы. Потому Национальный банк не выходил на рынок», - объяснил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Немного подросли объемы торгов: со вчерашних $210,96 млн. до $245,74 млн. Хотя финансисты и не делали из этого большого события.

«Статистика за сегодня показывает небольшой рост объема межбанковских торгов в сравнении с предыдущим днем. Однако на практике торговая сессия прошла скучно и мало чем отличалась от вчерашней. Сезон низкой деловой активности сказывается на межбанке», - заметил Станислав Верхградский.

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие финансисты, уверяя, что экспортеры еще не разворачивают валютные распродажи под бюджетный период.

«Нынешняя ситуация на валютном рынке - следствие достаточно невысокой активности в связи со слабым с точки зрения бизнеса сезоном - летним периодом, а также уже привычным сезонными факторами. Говорить о том, что компании уже начали подготовку к бюджетно-налоговому периоду, преждевременно. Эта тенденция стартует со второй половины следующей недели, что еще больше повысит предложение на рынке», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Быстрого укрепления гривни к новому психологическому минимуму банкиры сейчас не ждут. Рассчитывают, что курс немного потопчется на месте.

Станислав Верхградский и Олег Куринной дают на завтра один курсовой прогноз - 25,90-25,95 грн./$.

«На 19 июля прогнозируем спокойную ситуацию на рынке в том же диапазоне», - подчеркнул Куринной.

О более отдаленной перспективе говорят и другие финансисты.

«Курс находится вблизи диапазона 25,90 грн./$, возможно попытается тестировать это значение на днях», - сказал UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Снижение курса доллара еще на 10 копеек, которое финансисты активно обсуждали в конце прошлой недели, допускается в конце июля-начале августа.

«Достижимость отметки 25,8 грн./$ во многом будет зависеть от аппетита НБУ по выкупу валюты с рынка. В целом, считаем, что объективные рыночные факторы для такого укрепления гривны будут иметь место на горизонте двух-трех недель», - считает Станислав Верхградский.

О более глубокой просадке валютных котировок финансисты пока предпочитают не говорить. Экспортеры все еще предвкушают осеннюю девальвацию гривни - под отопительный сезон. Потому вряд ли будут активно распродавать вторую половину валютной выручки - не обязательную к продаже на межбанке.

«На наш взгляд, стимулом для валютных продаж экспортеров являются позитивные курсовые ожидания в краткосрочной перспективе, подкрепленные такими недавними положительными новостями, как смягчение МВФ условий финансирования Украины и решение Совета ЕС о торговых преференциях для Украины. Однако не стоит забывать, что согласно базовому сценарию правительства среднегодовой курс гривны в 2017 году прогнозируется на уровне 27,8 грн./$. Поэтому компании, которые не испытывают дефицит гривневой ликвидности в краткосрочной перспективе, предпочитают оставаться с валютой», - резюмировал Верхградский.