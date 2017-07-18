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Нафтогаз опередил Газпром в рейтинге качества управления
12:44 18.07.2017 |
Нафтогаз Украины занял седьмое место в мировом рейтинге качества управления среди государственных компаний добывающей промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза со ссылкой на отчет американского исследовательского Института по управлению природными ресурсами (NRGI).
В рейтинг вошли 74 международные компании нефтегазового и горнодобывающего сектора, которые находятся в государственной собственности. На эти компании приходится 82% мировой добычи нефти и 78% добычи газа. По результатам рейтинга Нафтогаз получил высокую оценку, набрав 76 пунктов из 100 возможных. Это - четвертый результат среди госкомпаний нефтегазового сектора и первый - среди госкомпаний в регионе Евразия.
"Авторы исследования отметили высокое качество операционной и финансовой отчетности Нафтогаза. Вместе с тем, они рекомендовали Нафтогазу улучшить раскрытие информации о расходах, связанных с выполнением специальных обязательств и вспомнили коррупционный скандал с закупкой так называемых вышек Бойко в 2010 г. Авторы также выразили опасения, что отставка независимых членов наблюдательного совета из-за задержки в реформировании корпоративного управления подорвет доверие международного сообщества к намерениям Украины реформировать ключевую государственную компанию", - сказано в сообщении компании.
Рейтинг эффективных госкомпаний возглавили чилийская Codelco (90 пунктов), индийская Oil and Natural Gas Corporation (87 пунктов), аргентинская Yacimientos Petrolferos Fiscales (83 пункта) и норвежская Statoil (80 пунктов). Азербайджанский Сокар занял 13-е место (70 пунктов), КазМунайГаз - 25-е место (63 пункта), Газпром - 30-е место (56 пунктов), Кыргызалтын - 37-е место (50 пунктов), Узбекнефтегаз - 43-е место (41 пункт), Туркменгаз - 72-е место (10 пунктов).
Рейтинг качества управления среди государственных компаний добывающего сектора является одной из 14 составляющих анализа качества государственного управления природными ресурсами (Resource Governance Index, RGI), который охватывает 81 государство мира. Авторы исследования оценивают страны по таким критериям как доступность информации, фискальный менеджмент, бюджетное планирование, лицензирование, предотвращения коррупции, верховенство права и другие, которые составляют основу надлежащего управления по природным ресурсам.
В общем рейтинге Украина занимает 44-е место и находится в группе стран со "слабым правлением". Лучшие результаты в общем рейтинге показали Норвегия, Чили и Великобритания. NRGI проводит оценку RGI с 2010 года.
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