НБУ 17 июля выкупал доллары на межбанке через механизм запроса наилучшего курса

Экспортеры 17 июля сыграли против американской валюты и опустили курс доллара на 6,5 копеек - до 25,93-25,95 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

«После открытия торговой сессии в диапазоне 25,99-26,01 курс доллара демонстрировал плавное снижение. К обеду котировки подошли к уровням 25,95-25,96 грн./$. Во второй половине дня гривна продолжила укрепление, и к завершению межбанковских торгов долларом торговали на уровнях 25,93-25,95 грн./$», - уточнил он.

Прилив доллара на продажу финансисты объяснили активизацией экспортеров, которые постепенно начинают готовиться к концу месяца: выплате зарплат и налогов.

«Сезонные факторы остаются ключевыми для валютного рынка», - заметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Активнее всего валюту сегодня продавали металлурги, и предложили рынку даже больше, чем ему было нужно (объем торгов достиг $210,96 млн.). Так что Нацбанку представилась возможность очередной раз пополнить свои золотовалютные резервы.

«Сегодня продавцы валюты были в большинстве на межбанке, в результате с избыточным предложением безналичной валюты рынку помог справиться Нацбанк, который выкупал доллары в режиме запроса наилучшего курса. По нашим оценкам, сегодня НБУ выкупил порядка $12 млн по 25,94-25,95 грн./$», - сообщил Станислав Верхградский.

Банкиры ждут постепенного увеличения валютных продаж на этой неделе. Компаниям потребуется гривна для закрытия всех обязательных платежей в конце месяце, так что они будут настроены на конвертацию долларовой выручки.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация на межбанке будет сохранятся без изменений в районе 26,0 грн./$. Небольшое давление на курс в дальнейшем могут оказывать макроэкономические факторы. В частности, это касается ускорения инфляции в последний месяц, снижения металлопроизводства - в первом полугодии выплавка стали сократилась на 17%. И тут стоит принимать во внимание, что в летний период именно металлурги являются основными операторами валюты», - подчеркнул Олег Куринной.

На завтра он спрогнозировал торговлю в рамках 25,90-26,0 грн./$.

«Во вторник ожидаем сохранение преобладания валютного предложения на межбанке. При этом на курсообразование могут оказывать незначительное влияние остатки отложенного валютного спроса, образовавшегося после недавнего роста котировок. 18 июля ждем открытия торговой сессии в диапазоне 25,90-25,95 грн./$», - сказал Станислав Верхградский.

При этом финансисты рассчитывают на стабилизацию ситуации на наличном рынке, где уже сегодня замедлились курсовые колебания.

У небанковских финучреждений самый дешевый доллар стоил на продаже людям 25,93 грн./$, а у банков - 25,95 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений).

Как и прежде, большинство банков предлагали людям валюту в рамках 26,0-26,10 грн./$: БТА Банк, Экспресс-банк, Кредобанк, УкрСиббанк, Приватбанк.

На уровне 26,15 грн./$ доллар продавали немногие: Ощадбанк, ПУМБ, Альфа Банк.

Выкупали валюту у людей в рамках 25,75-25,91 грн./$.

Небольшая курсовая раскачка произошла 17 июля на черном рынке, где по слухам состоялось несколько крупных покупок доллара. Здесь день начался в рамках 25,91-26,02 грн./$ после чего в первой половине дня произошла просадка - до 25,90-25,98 грн./$, а после проявления интереса к валюте - рост до 25,91-26,01 грн./$. Лишь к вечеру цены откатились к 25,89-25,93 грн./$.