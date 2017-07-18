Гройсман предлагает превратить аэропорт в Гостомеле в базу для лоу-костов, включая Ryanair

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказался за развитие аэропорта "Гостомель", который сегодня выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова", и превращения его в базовый аэропорт для лоу-костов - в том числе ирландского Ryanair.

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом он заявил в ходе специального совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоу-кост-перевозчиками в понедельник.

Премьер добавил, что привлечение в Украину новых авиаперевозчиков, прежде всего лоу-костов, предусматривает интенсивное развитие отечественных аэропортов - как международных, так и региональных, возможности которых используются нерационально.

"Мы выступаем за единые правила (привлечения авиакомпаний), в том числе для лоу-костов. При этом у нас есть разные аэропорты, является аэропортовые терминалы. Поэтому нужна программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что путь привлечения авиакомпаний только в крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" понятен, но кроме него столица, к примеру, имеет еще два аэропорта - "Киев" (Жуляны) и "Гостомель", и развивать эти авиагавани также необходимо.

Премьер также предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ. "Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу много вопросов, среди которых - отмена любых монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", - сказал В.Гройсман.

По итогам совещания его участники решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украине - и не одной компании, а нескольких, проработать в качестве временного решения предоставление условий для лоу-костов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" сроком на один год, а за это время превратить аэропорт "Гостомель" в аэропорт для лоу-кост-перевозчиков. Кроме того, условием привлечения лоу-костов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.

"Поэтому важнейшая задача - выработать решение по развитию региональных аэропортов", - сказал В.Гройсман.

Он подтвердил необходимость восстановления и завершения переговоров с Ryanair и поручил Министерству инфраструктуры проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украине.

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором П.Рябикиным.

По словам главного коммерческого директор (CCO) Ryanair Дэвида О'Брайена (David O'Brien), "Борисполь" выбрал защиту авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины" (МАУ), лишает украинских потребителей и гостей страны доступа к низким тарифам в Европе и широкой сети маршрутов.

При этом он выразил сожаление, что аэропорт Львова стал жертвой решения "Борисполя".

По словам П.Рябикина, Ryanair выдвигает к "Борисполю" требования в отношении полетов в Киев, которые не соответствуют украинскому законодательству

Уже сегодня, в ходе "круглого стола" на тему "Экономика лоу-костов и аэропортов в Украине" П.Рябикин заявил, что решение Ryanair о приостановлении планируемой программы полетов в Украину не является фактом ее прекращения.

"Они приостановили свою программу полетов, это не означало их прекращение. Поэтому я скажу, что это форма продолжения переговоров с компанией, надо к этому относиться достаточно спокойно. Мы в рабочем процессе, и все переговоры ведь идут не за столом, а в формате переписки и уточнения деталей соглашения", - сообщил он.

П.Рябикин отметил, что проблемой в переговорах стал тот факт, что раньше времени начали озвучиваться детали переговоров.

"Давайте не будем повторять этих ошибок. Мы обязательно увидим Ryanair", - резюмировал он.

Кроме того, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Интер" заявил, что переговоры о начале работы Ryanair могут быть завершены в течение нескольких недель, и выразил надежду, что компания начнет работу в Украине в текущем году.

Ранее, в пятницу, 14 июля министр заявил о готовности ведущей европейской авиакомпании лоу-коста Ryanair возобновить переговоры с Украиной.

Между тем на текущий момент информации о возобновлении переговоров пока нет.

