Финансовые новости
- |
- 17.07.17
- |
- 11:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Комитет Палаты представителей Конгресса США инициирует выделение $410 млн помощи Украине в 2018
Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США инициирует выделение 410 млн долларов помощи Украине в 2018 году.
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook со ссылкой на проект "Закона об ассигнованиях на нужды Государственного департамента, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год", передают Українські Новини.
"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранена на уровне 2017 - в объеме не менее 410 465 000 долларов", - сказано в нем.
Отмечается, что законопроект, в частности, предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" (Foreign Military Financing) для Украины на уровне, не меньшем текущего бюджетного года, а также законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств под предоставление Украине дополнительных кредитных гарантий.
Как сообщали Українські Новини, США намерены выделить Украине 500 млн долларов на реализацию программ в сфере безопасности.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выходные в АТО. Атака вражеской ДРГ и обстрелы из запрещенного оружия
|Ю.Латынина: Я поняла, почему в Кремле радовались победе Трампа. Они составляли мнение о нем на основе разводок
|MH17: РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии
|Комитет Палаты представителей Конгресса США инициирует выделение $410 млн помощи Украине в 2018
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Потребительские настроения в июне достигли наивысшего уровня за 3 года
|Предпоследняя осень. С чем Порошенко начнет избирательную кампанию
|Дефицит внешней торговли Украины товарами в мае 2017 г. сократился до $442,2 млн
|Матиос перечислил имущество, скупленное семьей Клименко
78 элитных квартир в Киеве, Одессе и Донецке; 28 офисных помещений; 5 домов; 41 паркоместо; 11 земельных участков в элитных районах Киева, Киевской области, Донецка и Одессы; 23 элитных автомобиля, а также право собственности на три этажа ТРЦ Гулливер в Киеве.
|Правоохранители обнаружили секретный офис с документацией компаний экс-министра доходов и сборов Клименко в бизнес-центре "Гулливер"
|Рада закрыла 6-ю сессию, очередная откроется 5 сентября
|Силовики проводят более 180 обысков в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко - Матиос
"Сейчас проводятся 183 обыски в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.
Это интересно
|Компания Nuviz объявила о начале поставок проекционного дисплея для мотоциклистов
|Фальшивое приложение Tor атакует пользователей «Темной паутины»
|Nissan начинает внедрение в своих автомобилях интеллектуальной технологии автоматической парковки ProPILOT Park
|Daimler подозревают в подтасовке данных о выхлопах миллиона машин
|Как предотвратить угрызения совести от бесполезных покупок
|Полиция Берлина задержала укравших монету в 100 кг
|Смартфоны выявили самые ленивые и самые активные страны