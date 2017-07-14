Данилюк сообщил о вмешательстве при внесении изменений в бюджет

При внесении изменений в госбюджет Украины имело место некомпетентное вмешательство, которое создало риски по доходной части. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.

"Важно, что удалось увеличить расходы для критических направлений. Заложен дополнительный ресурс для финансирования субсидий, Национальной академии медицинских наук, лечение за рубежом, программы "доступные лекарства" и т.п.", - отметил Данилюк.

Он сообщил также об ожесточенных дискуссиях депутатов и представителей Минфина при рассмотрении изменений на заседании бюджетного комитета.

"Несмотря на принципиальную позицию Минфина по доходам, которые, согласно Бюджетному кодексу, должны обязательно базироваться исключительно на макроэкономических показателях, некоторые депутаты решили кодекс и логику бюджетного процесса проигнорировать.

Имело место некомпетентное вмешательство, которое создало риски по доходной части. Но Правительство отстояло принципиальную позицию, и в сессионном зале не прошла наиболее вредна для бизнеса правка, которой предлагалось возмещать суммы НДС путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Здесь должен отметить взвешенную позицию депутатов в зале, не поддержали создание дополнительных препятствий для бизнеса и возможность возврата к коррупционным схемам.", - написал министр.

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