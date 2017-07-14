Алексей КУЩ / Деловая столица

Верховная Рада таки утвердила правительственные изменения в бюджете-2017. Как известно за данный законопроект проголосовало 226 народных депутатов, то есть практически на грани фола. Изюминкой голосования стало отклонение поправок, одобренных профильным бюджетным комитетом, относительно выпуска пресловутых НДС-облигаций, с помощью эмиссии которых, должно было быть осуществлено возмещение просроченного налога на добавленную стоимость (НДС). "Провокация" не удалась.

Идея, впрочем, была не нова. Она активно применялась и "злочинной" и не очень "злочинной" властью. Схема работала следующим образом: Министерство финансов выпускало так называемые НДС-облигации со сроком погашения пять лет и купонным доходом в размере 5,5%, начисляемого на амортизационную стоимость. Что такое амортизационная стоимость? Это разница между номиналом облигации (1000 гривен) и суммой частичного погашения. Облигации гасились с интервалом - раз в полгода, по 10% от номинала. То есть каждые полгода, амортизационная стоимость облигации на балансе владельца уменьшалась на 100 гривен, с тем, чтобы по прошествии пяти лет снизится до нуля.

Основной аргумент, который выдвигался при выпуске этих финансовых инструментов - дайте налогоплательщикам, которые имеют право на просроченное возмещение налога на добавленную стоимость, хотя бы что-нибудь, хоть "ценные паперья", раз средств в бюджете на реальное возмещение у государства все равно нет. В этом году, таким образом хотели возместить примерно 4,6 млрд грн просроченных платежей.

Идея вроде бы благая. Но как показывает практика - благими намерениями выстлана дорога к коррупции. Если честно, то крупным экспортерам облигации сами по себе не нужны. У них сейчас наблюдается дефицит оборотных средств и они остро нуждаются в "живых" деньгах, тем более, что кредитование в Украине практически заблокировано. Поэтому, после зачисления этих облигаций на их депозитарные счета, они в кратчайшие сроки избавятся от них, продав на вторичном рынке. Покупатели найдутся, но для этого придется заплатить дисконт: примерно 25-30% в зависимости от ситуации на рынке облигаций государственного займа. Не трудно подсчитать, что в случае применения подобной схемы, заработок "посредников" составил бы более 1 млрд грн.

Самый малый недостаток данной модели возмещения - это провокация государства жить не по средствам. Одно дело возмещать живыми деньгами - их нужно найти и забросить на счета казначейства. Другое дело - погасить задолженность по возмещению, тем более просроченному, ценными бумагами. Здесь все решается одним росчерком пера фискального чиновника. А Минфин с легкостью переносит эти выплаты на долгие годы вперед - пусть у будущего министра финансов голова болит, за счет чего погашать НДС-облигации. А погашать ведь придется уже живыми деньгами.

Но самая большая опасность в подобной схеме - это скрытая коррупция, при чем максимально легализированная. Ведь через финансовых посредников в виде инвестиционных компаний, всегда можно "правильно" перепродать облигации, включив "в долю" и нужных чиновников, у которых (или у их родственников) по итогам года внезапно "нарисуются" в налоговых декларациях прибыли от операций с ценными бумагами. Заметим, вполне легальные прибыли, за которые не грех купить и автомобильную "обновку" или очередной "рыцарское" поместье с башенками. А потом объяснять журналистам, сколь удачен был минувший год для отечественного рынка ценных бумаг.

Мелким налогоплательщикам в такой схеме ловить особо нечего. Здесь крутятся "взрослые" суммы. Так в июне 2010-го года на возмещение в 5,2 млрд грн заявки подали 809 предприятий, а одним из первых Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича на сумму почти 600 млн. А в 2014-м году, сумма выпуска НДС-облигаций составила 3,6 млрд грн в пользу таких компаний как: корпорация "ИСД", "АрселорМиттал Кривой Рог", "Полтавский ГОК", "Кернел-Трейд", ДП "Сантрейд".

Там, где возникали убытки для налогоплательщиков в виде дисконта и затраты государства на выплату процентных доходов по облигациям, у инвестиционных компаний и банков прирастало и немало. Они как донные сомики кормились за счет бюджетных "отложений". Как тут не вспомнить выступление в 2010-м будущего реформатора банковского сектора Украины: "Инвестиционные компании и банки аккумулировали около десяти миллиардов гривен для покупки НДС-облигаций. Это будет хитовый сезон, все готовятся к эмиссии, конкуренция сложится достойная". Эти слова принадлежали председателю совета директоров группы компаний "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) Валерии Гонтаревой. Кстати размер дисконта тогда, за счет "конкуренции", увеличился с 15% до 25%.

Все таки прав был Сергей Терехин, когда заявил в 2010-м: "Фактически любые попытки заменить возмещение ... суррогатами, такими, как векселя или облигации, это в своей экономической сущности узаконенные взятки.... Это дисконт, который раньше они оформляли взяткой - они узаконили..." Похоже, что медленно, но уверенно, в Украине начинают осознавать, что вирус "строго схематоза" лечится суровой терапией. Как заявил премьер Владимир Гройсман: "Внедрять на старую задолженность по НДС какие-то непонятные облигации, это очень спорное решение". И спорить с ним никто уже не стал....

