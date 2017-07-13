На межбанке 13 июля произошел курсовой разворот

Курс доллара на межбанке подорожал на 7,5 копеек, и зафиксировался в рамках 25,9750-25,99 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Торговля шла вовсю: объем долларовых сделок вырос со вчерашних $181,8 млн. до $296,98 млн. Продавцы активизировались из-за подорожания валюты, произошедшего с утра.

«Рынок открылся в рамках 25,90-25,92 грн./$, но очень скоро наметился дисбаланс между спросом и валютным предложением, что привело к росту котировок. Около 11:40 они поднялись до 25,92-25,95 грн./$, а к полудню достигли 25,95-25,98 грн./$. После этого повыходило много банков, но межбанк продолжил рост и к обеду достиг 25,97-26,01 грн./$», - отметила UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

Небольшой откат доллара к вечеру произошел уже на снижении активности покупателей. Именно под них сегодня работал весь рынок после курсового скачка.

«После повышения долларовых котировок на торгах появилось много необязательной к продаже выручки. Даже кредиты брали, чтобы сегодня повыгоднее продать валюту, а после откупиться по более низким ценам», - объяснил Юрий Гриненко.

Из числа наиболее активных продавцов доллара сегодня выделяли Приватбанк, ПУМБ и Банк Кредит Днепр, а из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и Укргазбанк.

«Рынок резко отскочил от нижней границы, ранее установившегося торгового диапазона 25,90-26,10 грн./$, и, возможно, попробует протестировать его верхнюю границу. Нужно немного больше времени, чтобы понять природу этого движения и, соответственно, делать выводы о дальнейшей динамике курса», - оценил для UBR.ua ситуацию заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

После роста курса финансисты допускают появление завтра отложенного спроса на валюту.

«По мере подорожания доллара, скорее всего, снимались заявки на его покупку. Но не думаю, что в большом объеме, потому на завтра перенесется немного приобретений. Так что роста котировок на межбанке не ожидаю. Полагаю, они останутся в рамках 25,95-25,99 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

Не ждут резких курсовых движений и другие финансисты.

«Безналичные котировки в районе 26,0 грн./$ на сегодняшний день являются адекватными текущей экономической ситуации. Поэтому колебания в пределах этой цифры +/- 10 копеек - вовсе не критичны и ситуативны», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он достаточно спокойно оценил предпосылки к раскачке курсов валют.

«Факторы, способные оказывать лишь психологическое влияние на курсоформирование (в том числе и результаты форума Украина-ЕС, и политические волнения), на гривну реального давления не оказали. Нацвалюта практически полностью освободилась из-под зависимости нерыночных факторов и в подобных случаях реагирует только на форс-мажоры», - уверен Куринной.

Наличная валюта в обменниках 13 июля подорожала на 3 копейки. Самый дешевый доллар в обменниках небанковских финучреждений можно было найти по 25,95 грн./$.

Банки же не продавали людям бакс дешевле 25,99 грн./$ (Экспресс-банк), а средний ценник находился в диапазоне 26,0-26,05 грн./$. В нем работало много банков: Банк Глобус, Сбербанк, Альфа-Банк, УкрСиббанк и др.

Хватало и предложений по 26,10-26,15 грн./$: ПУМБ, БТА Банк, Ощадбанк, Приватбанк.

Выкупали доллар у людей в рамках 25,65-25,96 грн./$.

С самого на 3 копейки курс доллара вырос и на черном рынке - до 25,91-25,99 грн./$, после чего к обеду произошла небольшая коррекция - до 25,93-25,99 грн./$, а к вечеру закрепилось подорожание на уровне 25,95-26,01 грн./$.