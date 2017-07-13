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В НАБУ не видят альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда, палаты не решат актуальные проблемы
В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) указывают, что альтернативы созданию отдельного антикоррупционного суда на данный момент нет.
"Национальное бюро подчеркивает: создание отдельного Высшего антикоррупционного суда (ВАС) является быстрым, эффективным и законным способом решения проблемы отсутствия приговоров по коррупционерам высшего звена и необходимым условием для успешной борьбы с коррупцией в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в четверг.
В Бюро убеждены, что только антикоррупционной палаты в рамках существующего суда, например, Верховного, будет недостаточно, так как одна палата не может совмещать все три инстанции.
"Создание антикоррупционных палат не только не решит проблему отсутствия приговоров по топ-коррупционерам, но и углубит ее. По имеющимся данным, сейчас в судах первой инстанции не хватает более 2500 судей. Если много судов первой инстанции на сегодняшний день не в состоянии обеспечить формирование коллегии из трех следственных судей для рассмотрения дел, переданных НАБУ, непонятно, каким образом они смогут сформировать отдельные антикоррупционные палаты", - недоумевают в НАБУ.
Кроме того, нет ясности, каким образом будет обеспечен отбор в палаты профессиональных судей, не запятнанных коррупцией. А при создании антикоррупционной специализации на уровне местных и апелляционных судов довольно высок риск появления традиционных местных коррупционных связей и "кланов", опасаются в Бюро.
НАБУ полностью разделяет концепцию Высшего антикоррупционного суда, согласованную представителями международных организаций и гражданского сектора 16 июня в рамках тематического круглого стола ОБСЕ, отмечая, что эта концепция не противоречит Конституции Украины и требованиям закона "О судоустройстве и статусе судей".
"Убеждены: создать Высший антикоррупционный суд в течение одного года - вполне реальная задача", - подчеркивает НАБУ, напомнив, что создание специализированного антикоррупционного суда - одно из обязательств, которые Украина взяла на себя перед международными партнерами - Европейским Союзом и Международным валютным фондом.
Данное заявление НАБУ обусловлено тем, что в контексте дискуссий вокруг создания специализированного антикоррупционного суда в СМИ и среди международных партнеров Украины отдельные депутаты и высокопоставленные чиновники "целенаправленно распространяют мнение, что якобы создание отдельного антикоррупционного суда является неоправданным, затратным и длительным процессом".
"В качестве альтернативы противники антикоррсуда предлагают создать антикоррупционные палаты при существующих судах общей юрисдикции. Вероятно, заявление президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, что Евросоюз считает достаточным создание специальной антикоррупционной палаты, является следствием целенаправленной дезинформации в отношении европейских партнеров Украины", - поясняют свою позицию в НАБУ.
В Бюро информируют, что по состоянию на начало июля 2017 года из 75 уголовных производств, которые НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд, 23 судебных разбирательства еще не начаты. Судебные приговоры были вынесены лишь в 18 делах.
Ранее в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском президент Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы: "Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией".
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