Юнкер: в Украине нужно создать специальную антикоррупционную палату в рамках существующей судебной системы

Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы, заявляет президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер

"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском в четверг в Киеве.

