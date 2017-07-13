Финансовые новости
- |
- 13.07.17
- |
- 14:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Юнкер: в Украине нужно создать специальную антикоррупционную палату в рамках существующей судебной системы
13:42 13.07.2017 |
Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы, заявляет президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер
"Ситуация в сфере борьбы с коррупцией не является удовлетворительной и нужно много работать. Я хотел бы сказать и президенту, и парламенту, и дать совет, что мы все настроены и согласны на создание специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы. Мы даже не настаиваем на создании отдельного антикоррупционного суда, а именно палаты, которая будет заниматься борьбой с коррупцией", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском в четверг в Киеве.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла новую редакцию закона о КС
|Юнкер: в Украине нужно создать специальную антикоррупционную палату в рамках существующей судебной системы
|Как Роллинс превратился в Ванхеке-2
|Борьба за аудит НАБУ продолжится осенью
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новая система блокировки затронула лишь 1,1% налоговых накладных - Минфин
|Курс доллара на межбанке скатывается вниз на фоне заметного снижения активности на торгах
|Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
|Регламентный комитет ВР признал обоснованным представление на Добкина, но не арест
|Siemens придется пересматривать отношения с Россией
|Гройсман о провале переговоров "Борисполя" и Ryanair: для всех авиакомпаний должны быть равные условия
Это интересно
|11 городов с самыми дорогими небоскребами
|Dell начала продажи «первого в мире» ноутбука с беспроводной зарядкой
|Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета
|Рукописи Мао Цзэдуна о литературе проданы почти за $1 млн
|Новая Audi A8: «подпрыгивающая» подвеска, смартфон вместо ключа и массаж ступней
|В первом квартале 2017 года лидерами по росту цен на дедвижимость оставались китайские города
|LG представила Q6 из среднего ценового сегмента