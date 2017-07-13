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Когда запустят план по ликвидации Захарченко и Плотницкого
18:50 13.07.2017 |
Обнародование в СМИ части вероятного плана по деоккупации ОРДЛО, возможно, было сделано для зондирования общественного мнения. И осенью мы увидим несколько другой документ.
Сначала немного об основных положения законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины", текст которого попал в прессу. Первое положение - им наконец на уровне закона Россия признается агрессором, который временно оккупировал часть украинской территории с помощью своих вооруженных сил. Собственно, речь идет о том, чего требовало общество и значительная часть политикума еще с 2014 г.
Второе положение - вооруженными силами оккупанта признаются не только регулярные части РФ, но и иррегулярные вооруженные формирования и наемники, контролируемые Москвой. То есть, так называемые "ополченцы Л-ДНР", самозванцы типа Захарченко, Плотницкого и их пришмондовки, не просто террористы, а военные преступники. Военные преступления не имеют срока давности, как и терроризм. В перспективе это означает, что Россия имеет все шансы получить новые санкции за то, что укрывает у себя военных преступников. Предоставить убежище Януковичу и его камарильи - одно, а вот спрятать у себя тысячи военных преступников - совсем другое. И последствия другие.
Третье - наконец четко очерчены пределы оккупированных территорий на основе Минского меморандума от 19 сентября 2014 года, где были определены контуры линии соприкосновения. Точнее, эти контуры с названиями населенных пунктов были известны, но многие политики прибегали к различным манипуляциям. Теперь закон гласит: вот границы территорий, подтверждением оккупации которых является пребывание там вооруженных сил РФ, иррегулярных частей и контролируемой РФ оккупационной администрации.
Четвертое положение - еще раз подчеркивается: любые сделки, совершенные на оккупированной территории оккупационной "властью", ничтожны и не создают юридических последствий. Это сделано, очевидно, для того, чтобы жителям ОРДЛО случайно не показалось, что в случае временного замораживания конфликта их "республика" чего-то стоит в правовом смысле. Их имущество будет признаваться закрепленным за ними лишь в том случае, если они совершают с ним сделки по украинским законам и на подконтрольной Украине территории.
И, последний пункт, вокруг которого уже ломают копья политики и эксперты - подчинение всех процессов в зоне АТО Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил Украины, руководителя которого назначает президент. Предложенную должность называют надстройкой над ныне действующими военно-гражданскими администрациями, причем надстройкой с существенными полномочиями. Критики Объединенного оперативного штаба обычно возводят свои выводы к тезису, что так президент усиливает свои полномочия. При этом альтернатива от критиков на вкус как использованная жвачка: нужно назвать войну войной, о начальнике штаба нет в Конституции, и вообще - как реализовать предложенное. Собственно, это из той же оперы, когда оппозиционеры яростно критиковали изменения в Основной закон, согласно которым президент мог приостанавливать действие решений местных органов власти, если они противоречат Конституции и законам Украины. Тогда шумели об узурпации власти и наступлении на местное самоуправление. А если бы такие изменения действовали, ни один областной совет без существенных последствий для себя не позволил бы себе поддерживать политические воззвания о договорных отношених регионов с центром или напоминать про сепаратистский референдум 1991 года на Закарпатье.
А еще критики ищут конспирологические объяснения, почему власть именно сейчас решила продвигать этот законопроект, и почему в "слитом" в СМИ проекте недостает страниц, в частности, переходных положений. Они часто бывают интереснее самого документа, ведь содержат сроки исполнения, нюансы и исключения. Относительно же времени появления законопроекта, то сторонники теории заговора увидели здесь руку дяди Сэма. Мол, подобный документ появился после визита Петра Порошенко в Штаты, переговоров с Трампом и американскими высокопоставленными должностными лицами, которые и могли подтолкнуть Банковую и СНБО к созданию этого законопроекта. А в прессу его вариант "слили" для того, чтобы прозондировать общественное мнение. Если реакция в целом будет положительной - осенью у депутатов не будет других вариантов, как поддержать законодательные новеллы. С этим предположением можно пока согласиться.
Другие же конспирологи считают, что толчком стали не американцы, а молодой и активный президент Франции Эммануэль Макрон, после встречи с которым официальный Киев и согласился на достаточно жесткие определения в законопроекте. При этом наши эксперты почему-то исключают вариант, что план деоккупации был написан здесь, а не в "вашингтонских обкомах", а все те встречи, о которых они говорят, происходили для легитимизации предлагаемых мер на уровне наших западных партнеров. Ведь сколько бы мы здесь ни говорили о войне, России-агрессоре и боевиках-террористах, правовые последствия для них от этого не наступят до тех пор, пока не будет консолидированной позиции цивилизованного мира.
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