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АНАЛИТИКА

Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу

20:58 12.07.2017 |

Политика

 

Украина осенью признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными, возлагая всю ответственность на Россию. Управлять операцией в Донбассе будет объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта, подготовленном СНБО и который есть в распоряжении LIGA.net. Документ должны были одобрить на СНБО в этот понедельник, однако этого не случилось. Причина - желание Администрации президента не торопиться и согласовать отдельные детали с союзниками в борьбе с российской агрессией. Что происходит с минскими соглашениями, зачем нужен новый закон и как все это связано с планом президента Франции Эмманюэля Макрона - в материале LIGA.net.

Отдельные районы Донбасса - оккупированная Россией территория

Кратко суть законопроекта можно описать так: поскольку Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства, Украина больше не может продолжать сохранять статус-кво в вопросе оккупированных территорий. Чтобы юридически иметь больше аргументов, Украина утвердит оккупированный статус этих территорий и возложит всю ответственность за них на оккупанта - Российскую Федерацию. "Это усилит наши позиции в суде против России", - говорят собеседники LIGA.net в офисе Петра Порошенко.

Но сам президент не спешит. По инициативе АП вопрос нового статуса отдельных районов Донбасса перенесли, предположительно, на осень. К этому времени Украина намерена объединить вокруг закона достаточно международных партнеров - "чтобы ни у кого не возникло впечатления, что мы идем на эскалацию", говорят во власти.

"Союзники в курсе деталей, мы постоянно координируем с ними действия, связанные с минскими соглашениями", - заверили LIGA.net высокопоставленные собеседники.

Сам документ напоминает также о том, что Россия нарушила множество обязательств в рамках минских соглашений. И, по задумке авторов, должен подстегнуть Кремль к выполнению обещаний. Ну а если нет - ничего страшного. "В Киеве всем, по-большому счету, наплевать, что думают в Москве. Санкции будут снова продлены. Пусть ничего не делают. Нам только лучше", - говорят в АП.

Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу

 
Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
 
Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
 
Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
 
Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
 
Опубликован итоговый вариант закона по Донбассу
 

Собеседники LIGA.net в Генштабе и СНБО отмечают еще несколько важных пунктов. Один из них - объединенный оперативный штаб (ООШ) ВСУ. Руководитель этого штаба получит большие полномочия без необходимости постоянно согласовывать каждый шаг, как ныне происходит с Антитеррористическим центром. Кроме того, консолидация вокруг военных, а не спецслужб, позволит армии эффективнее выполнять свою работу - борьба с терроризмом уже давно переросла в настоящую российско-украинскую войну.

Полковник юстиции, помощник начальника Главного управления подготовки ВСУ по правовой работе Юрий Бобров ответил на несколько вопросов LIGA.net относительно закона.

Зачем он нужен. "На новом этапе для мирового сообщества нам необходимы убедительные правовые доказательства того, что это российская агрессия, а не внутренний гражданский конфликт. Без признания территории оккупированной, без признания, хотя и завуалированного, но факта российской агрессии, мы не можем двигаться в международном плане, в плане перспективы решения этого вопроса в Международном уголовном суде. В частности именно для этого мы признали юрисдикцию Римского статута", - говорит Бобров.

Он отметил, что сейчас в ГПУ функционирует управление оккупированных территорий, которое занимается расследованием преступлений совершенных агрессором, военнослужащими РФ и военнослужащими НВФ на оккупированных территориях Украины. Кроме того, одна из главных задач этого управления - принятие законных решений по применению военными оружия, в том числе запрещенного минскими соглашениями, потому что мы должны давать адекватный отпор агрессору.

Также в управлении правового обеспечения (ГШ) создана рабочая группа, которая работает по сбору доказательств российской агрессии в ОРДЛО.

Какие проблемы решит. Первое - существует необходимость оперативного руководства ВСУ и другими силовыми ведомствами в зоне боевых действий. Второе - необходимо официально документировать факты российской агрессии. Третье - требование общества. "Люди недовольны неопределенной ситуацией. Им непонятно - АТО в стране или все-таки военная агрессия", - говорит Бобров.

Кроме того, в Донбассе назревает гуманитарная катастрофа. Возникает вопрос, кто будет нести ответственность за последствия. В случае признания территорий оккупированными, ответственность, согласно женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, понесет Россия. На данный момент Украина несет всю ответственность за поддержание жизнедеятельности и работу инфраструктуры донецкого региона. Новый закон поможет переложить ответственность на оккупанта.

Единственный спорный пункт итогового закона - последний. Новый начальник ООШ ВСУ получит полномочия определять режим и порядок перемещения товаров на границе с оккупированными территориями. Это очевидный коррупционный риск. Смешивание военных и административных функций - рискованный шаг.

В целом документ - долгосрочная игра. К осени в него могут быть добавлены или убраны какие-то пункты. О возможных причинах - ниже.

План Макрона

Новый закон достаточно органично вписывается в так называемый план Макрона - формулу, которая призвана стимулировать все стороны - Украину и Россию - начать шаги по деэскалации. Как стало известно LIGA.net, в России план французского президента отвергли практически сразу - сначала на уровне кремлевского связного Владислава Суркова, затем на уровне главы МИД Сергея Лаврова. Но далеко не так категоричен оказался Владимир Путин, который на саммите G20 пообещал Дональду Трампу, Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель "подумать".

"Не о чем им думать, - констатирует высокопоставленный собеседник LIGA.net в Министерстве иностранных дел Украины. - Все и так очевидно - они его отвергнут. Когда мы предлагали шаги в план, предлагали шаги фактически компромиссные, зная русских, мы абсолютно точно понимали, что они на этот план никогда не согласятся".

LIGA.net приводит план Макрона практически в полном объеме.

Первая страница этого плана вмещает в себя результат многочисленных телефонных конференций в нормандском формате - перечислены базовые вещи, которые в целом повторяют минские соглашения.

Пункт первый - все стороны должны прекратить огонь.

Пункт второй - стороны должны убрать тяжелую технику с линии соприкосновения.

Пункт третий - пять точек, где чаще всего происходят столкновения, будут демилитаризованы.

Пункт четвертый - стороны обязуются содействовать ОБСЕ, обязуются дать доступ наблюдателям без ограничений.

Пункт пятый - освобождение заложников.

Дополнительные пункты описывают компромисс, озвученный выше. Первый - согласно документу, Путин обязан отменить свой указ касательно выдачи документов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В ответ Украина обязуется создать условия для выдачи необходимых документов местным жителям на освобожденной территории. Второй - Украина отменяет решение о блокаде отдельных районов, взамен Россия возвращает Украине контроль над всеми предприятиями, которые ныне захватила в отдельных районах.

И Меркель, и Макрон, и Порошенко согласны с этим планом. Не хватает только одного - согласия Путина. Но что подпись Путина под таким документом будет означать? Этим ему придется признать, что все вышеперечисленные действия - результат агрессии Москвы. Подписаться под этим документом для России - еще более очевидное признание в совершенных преступлениях, чем визы представителей Путина под минскими соглашениями и его самого - под минской декларацией. Украинские высокопоставленные дипломаты считают, что Путин никогда не подпишется под этим.

В то же время в Вашингтоне считают, что для Украины и России может быть и другой путь - кроме минских соглашений. Об этом чиновники США говорят почти публично. Члены украинской делегации, которые ездили в США и встречались с Трампом, рассказали, что американский лидер видит в Украине возможность "решить конфликт без особых проблем и усилий", в отличие от других конфликтов по линии США - Россия. Президент США пишет свой собственный, личный план Трампа. Он хочет на примере Украины показать, что может решать проблемы. Но пока детали плана выписываются на уровне политических советников в самолетах в небе между Вашингтоном, Киевом и Москвой. Детали плана Трампа - в следующих материалах LIGA.net.

Что дальше

Украина продолжает собирать доказательства российской агрессии для судебных международных инстанций. Первое - логично вписывается в новый закон, разработанный СНБО. Он узаконит статус ОРДЛО как оккупированных территорий, что предоставит возможность переложить ответственность за происходящее там - в том числе возможные экологические катастрофы - на страну-оккупанта. Кроме того, статус оккупированных территорий расширит возможности Генпрокуратуры по сбору доказательств преступлений РФ для передачи в международные суды.

Не менее важно показать международным союзникам Украины, что Россия не выполняет взятых на себя обязательств, а Украина дальше терпеть статус-кво не в состоянии. Принятие закона позволило бы показать: Украина чтит минские соглашения, но официальный Киев вынужден зафиксировать в нем все нарушения, которые сделала Москва в период сразу после минских соглашений (первые две страницы закона фактически перечисляют эти нарушения). Демонстрация фактов агрессии РФ и ее нежелания идти на компромиссы - крайне важны. Как известно, санкции продлеваются автоматически - если никто из членов ЕС не возражает. Как стало известно LIGA.net, на последнем заседании в ЕС касательно вопроса продления санкций с возражениями выступила Италия - санкции против РФ вредят интересам этой странцы. Но, тем не менее, Италия приняла позицию большинства и санкции снова продлили. Как долго удастся удерживать единство?

Чтобы не нарушить шаткий консенсус ЕС по поводу санкций, украинские дипломаты действуют осторожно. Не случайно в законе СНБО упоминаются вопросы, которые поднимаются и в плане Макрона. Например, указ Путина о документах. Если бы Москва приняла условия Украины, Франции и Германии, и президент РФ отменил свой указ, этот пункт следовало бы убрать из закона. То же самое качается и блокады ОРДЛО: если предприятия будут возвращены - этот пункт тоже можно убрать. Поэтому, поскольку однозначного "нет" Путин еще не произнес, Киев взял паузу до осени. За это время все стороны смогут убедиться в очевидном: Россия не выполняет взятые на себя обязательства. И санкции снова продлят.

Самый трудный вопрос - заложники. Но здесь Украина начинает играть в другую игру. Особенно в ситуации с сотрудниками ФСБ, которых задержали за незаконное пересечение границы. Собеседники из числа силовиков рассказали LIGA.net, что в ближайшие месяцы может состояться важный обмен: "Сейчас у нас появился шанс освободить наших заложников. У нас очень много российских граждан, которые приехали сюда воевать. А теперь есть и два сотрудника ФСБ. Мы уже получили сигналы из России о том, что они очень хотят их вернутьй. И мы готовы их обменять. На очень важных для всей Украины людей".
 

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