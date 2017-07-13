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Рада вновь не смогла назначить внешнего аудитора НАБУ
14:32 13.07.2017 |
Верховная Рада не смогла назначить своего представителя в состав комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской (207 - "за").
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение. За назначение А.Яновской аудитором НАБУ проголосовали 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов.
12 июня комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал на рассмотрение парламента четырех кандидатов на должность аудитора НАБУ. Ими стали: профессор киевского национального университета им.Т.Шевченко Александра Яновская, за которую отдали 13 голосов, адвокат из США Марта Борщ, прокурор из Испании Карлос Кастресана и адвокат и профессор Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, за каждого из которых члены комитета отдали по 9 голосов.
Как сообщалось, 21 марта 2017 года Верховная Рада не смогла делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ (за него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226).
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Если зимой было две кандидатуры на должность аудитора НАБУ, то теперь их стало вдвое больше. А, следовательно, и шансов на то, что Верховная Рада осенью сможет выбрать из них члена аудиторской команды, становится меньше.
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