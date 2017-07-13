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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Борьба за аудит НАБУ продолжится осенью

12:39 13.07.2017 |

Политика

 Дмитро Писарчук / Depo.ua

Вчера Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал четыре кандидатуры на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. После того, как в феврале парламент со скандалом провалил голосование по этому вопросу, все пошло по второму кругу. В результате, если зимой было две кандидатуры - Роберт Сторч и Найджел Браун - то теперь их стало вдвое больше. А, следовательно, и шансов на то, что Верховная Рада осенью сможет выбрать из них члена аудиторской команды, становится меньше. Кабмин, напомним, выбрал своего аудитора еще в конце мая. Им стал Михаил Буроменский - профессор кафедры международного права института Международных отношений Киевского университета им. Тараса Шевченко и глава делегации Украины в GRECO.

Сразу отметим, что все четыре кандидатуры, избранные комитетом, являются достойными. Так, Александра Яновская - профессор кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Также она является национальным экспертом Совета Европы и известна тем, что неоднократно оказывала экспертную поддержку международным проектам ОБСЕ, USAID и тому подобное. Правда, нардеп Сергей Лещенко уже успел назвать ее креатурой Администрации президента.

Марта Борщ является членом американской Коллегии судебных юристов. Как бывший федеральный прокурор США, она известна тем, что в свое время имела непосредственное отношение к заключению в США экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко. В случае ее назначения аудитором НАБУ, эксперты ожидают значительных медиа-потерь для Юлии Тимошенко, ведь можно не сомневаться, что в любом интервью с госпожой Борщ журналистов будут интересовать прежние "подвиги" Юлии Владимировны.

Еще один претендент на место аудитора - Сергей Гончаренко - является завкафедрой прав человека, международного и европейского права Академии адвокатуры Украины. Он привлекался как временный судья Европейского суда по правам человека. А сейчас является председателем адвокатского объединения "Украинская адвокатская корпорация".

Очень интересная фигура - Карлос Кастресана. Испанский прокурор, известный своей работой в Латинской Америке. В 2007 году генеральный секретарь ООН назначил Кастресану комиссаром по вопросам борьбы с избежанием наказаний в Гватемале, где он посадил за решетку 150 чиновников, включая экс-президента страны. Правда, после этого ему пришлось уехать из этой страны.

Учитывая, что Роберта Сторча, на которого делали ставку "еврооптимисты" во главе с Сергеем Лещенко, в этом аудиторском "заплыве" не будет, симпатики НАБУ явно создадут себе кумира из Кастресаны. Впрочем, складывается впечатление, что главная задача друзей НАБУ заключается не в том, чтобы проголосовать за качественного кандидата, тем более, что все четыре претендента являются профессиональными юристами, а в том, что заболтать избрание аудитора, максимально отсрочив проведение ревизии. Друзья Сытника в Раде почему-то свято верят в то, что этот аудит проводят для признания работы НАБУ неудовлетворительной. И тут испанец просто может стать жертвой политических разборок внутри парламента. Как, собственно, и все остальные кандидаты, к которым обязательно возникнут придирки у депутатов.
 

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