Как Роллинс превратился в Ванхеке-2

Евгений Мочалов, редактор портала OilNews

22 июля будет два года, как «Укрнафту» возглавил Марк Роллинс. Этого времени оказалось недостаточно, чтобы разобраться с главным вопросом - эффективной реализацией добываемых компанией энергоресурсов. Как и прежде, продажи настроены под одного покупателя - группу «Приват». По расчетам OilNews, за два года полугосударственная компания недополучила 765 млн грн на продаже нефти, еще 85 млн грн было потеряно на сжиженном газе - его «Укрнафта» и ее менеджеры продают с особым цинизмом. «Укрнафта» обвинения отвергает. Правда, последние заявления Роллинса противоречат не только происходящему на торгах, но и собственным утверждениям британца с женевской пропиской.

В период с сентября 2015 по июль 2017 гг. «Укрнафта» провела 31 результативный аукцион по продаже нефти и газоконденсата. Эти торги часто срываются. В 8 из 10 случаев на повторных аукционах цена оказывается ниже, чем на основных. В итоге покупатель сэкономил, а «Укрнафта» недополучила 765 млн грн.

Показательным был последний аукцион. 26 июня 2017 г. нефть выкупили по 10 600 грн/т или более чем на 2 000 грн/т дешевле основного аукциона, несостоявшегося 15 июня. На одних торгах «Укрнафта» потеряла 160 млн грн.

В ответ на эти расчеты Марк Роллинс заявил, что «Укрнафта» не определяет дату аукционов, и вообще, компания не имеет к ним отношения, все организовывает Аукционный комитет согласно постановлению Кабмина №570.

«Мы читаем в прессе, что менеджмент каким-то образом манипулирует аукционами, но они проходят вне контроля менеджмента. Менеджмент не устанавливает ни даты аукционов, ни цену, менеджмент не контролирует компании, которые приходят или не приходят на аукцион», - утверждает глава компании.

Логика проста - покупатель выбирает для себя более приемлемые условия. Но...

Кто же покупатель?

11 октября 2016 г. сам Роллинс говорил журналистам, что с мая 2016 г. «Укрнафта» выкупает свою нефть на аукционах через компанию-посредника. «Давальческая» тема появилась вскоре после того, как направление сбыта и переработки возглавил вице-президент Феликс Лунев - опытный специалист с многолетним опытом работы в ТНК-ВР.

«С мая мы сами покупаем свою нефть на аукционах через компанию-посредника. Хотели бы делать это напрямую, но это запрещено законом, поэтому нам помогает посредник, которому платим только несколько гривен за баррель. Потом мы перерабатываем свою нефть по давальческому договору на Кременчугском НПЗ», - говорил тогда Роллинс.

Выходит, «Укрнафта» сама выбирает, покупать ей свою нефть или нет. Если так, почему не выкупает дороже, чтобы зафиксировать прибыль?

Обратить внимание на странную давальческую систему Роллинс призывает не впервые. В марте 2017 г. он заявил о срыве двух аукционов из-за «невозможности приема украинской нефти как по количеству, так и по уровню цены Кременчугским НПЗ». Если НПЗ зарабатывает только на процессинге, а нефть принадлежит «Укрнафте», то кто тогда срывает аукционы, если не «Укрнафта?

Вывод напрашивается один: рассказы о давальческой переработке и «каскадные транзакции» - ложь. Зачем она нужна? Скорее всего, для имитации независимости нового менеджмента от «Привата».

Псевдоторги

Еще одной законсервированной Роллинсом проблемой являются условия поставок продаваемых на аукционах энергоресурсов. Эти условия разрабатывает «Укрнафта», а не Аукционный комитет. И эти условия являются еще одним препятствием на пути объективного ценообразования нефти.

«Как вы можете иметь аукцион, если нет покупателей, нет рынка. Потом мы читаем в прессе, что мы манипулируем аукционами, но они проходят без контроля менеджмента», - говорит Роллинс. Но так ли все на самом деле?





«Альтернативы «Привату» нет!»

Заявления о безальтернативности «Привата» - это мантра, впервые произнесенная Питером Ванхеке, предшественником Роллинса, которого громко уволили летом 2015 года. (Позже выяснилось, что Ванхеке выписал доверенность на людей Коломойского на управление компанией, чем те и воспользовались для выведения многомиллиардных средств из «Укрнафты»).

Утверждение о безальтернативности «Привата» является ложным. Почти как о безальтернативности «Газпрома». На это работали все: менеджмент «Укрнафты», «карманная» биржа, Аукционный комитет. Все было направлено на то, чтобы не допустить других участников к объекту торгов. И вопрос даже не в том, что кто-то мог бы забрать часть объема. Этот игрок может показать уровень настоящей цены на украинскую нефть, а это уж совсем никому не нужно.

Живой пример покупателя - «Укргаздобыча». По словам источника в компании, там есть большой интерес к покупке украинской нефти. Однако условия реализации прописаны исключительно под одного покупателя.

«Базис выгрузки нефти - Кременчуг. Даже если ты придешь на аукцион и перебьешь по цене «Приват», ты должен будешь забрать нефть у «Привата» на заводе. Мы все понимаем, чем это грозит», - поясняет собеседник.

Но варианты есть и здесь. «Укрнафта» продает объемы компании «Галс-К», с которой ведет совместную деятельность. Эта нефть отгружается со станции Прилуки в Черниговской области железной дорогой. По словам участников рынка, попытки обсудить приобретение этой нефти были, но все они наткнулись на резкое сопротивление вице-президента Лунева...

Помимо «Укрнафты» в Украине ежегодно добывается около 240 тыс. т нефти и газового конденсата частными добытчиками. Этот ресурс продается на открытых торговых площадках: Fabrikant.ua, SmartTender, e-trade PPC, «Украинская универсальная биржа» и др. На этих торгах наблюдается крайне жесткое ценовое противостояние, и ресурс раскупается без остатка.

Потенциальные клиенты у «Укрнафты» есть. Нет возможности выйти на торги, потому что там «Укрнафта» поставила жесткий заслон. И нет желания и задачи у менеджмента «Укрнафты» организовать по-настоящему эффективный сбыт.

На этом фоне контрастирует подход «Укргаздобычи». Она наладила успешные торги нефтепродуктами, которые уже продаются по ценам выше импортного предложения, и в которых участвуют международные трейдеры.

А что «Укрнафта»? Вместо либерализации сбыта «Укрнафта» лоббирует отмену постановления №570 и переход на прямые контракты с «Приватом». Об этом Роллинс также неоднократно заявлял.

Манипуляции с СУГ

С первых дней пребывания Роллинса на своей должности OilNews сообщал о постоянных манипуляциях на аукционах по продаже сжиженного газа. «Ес, ес», - отвечал британец, обещая обязательно разобраться.

Каждый аукцион «Укрнафты» проходит по одной схеме: перед торгами представитель «Укрнафты» Кущ и «Привата» Слободской сообщают участникам, сколько ресурса будет отдано в рынок, а сколько забирает «Приват». Последний забирает порядка 60% выставляемого объема.

На протяжении двух лет работы Роллинса газ уходит компании «Привата» на 500-1500 грн/т дешевле, чем другим участникам аукциона. При этом сговор с биржей налицо: лицитатор выполняет техническую функцию, в которой цена спускается до оговоренного заранее уровня, где его ожидает «приватовский» покупатель.

После прихода Роллинса рынок воспрянул и решил, что все будет по-новому. Однако несколько самых ярых оптимистов, которые ослушались закулисных дирижеров от «Укрнафты, были публично наказаны. Им задержали отгрузку продукта более чем на месяц, что для небольших газовых компаний может быть смертельно. Больше эти трейдеры участие в торгах не принимали.

На последнем аукционе 23 июня 2017 г. «Приват» контрактовал газ по 12 500 грн/т, а участники рынка покупали по 13 500-14 000 грн/т. Характерно, что «Приват» также принимает участие в аукционах «Укргаздобычи», покупая газ по рыночной цене. Видимо, здесь договориться о дисконте в 1500 грн/т не получается...

За период работы Роллинса только на СУГ потери «Укрнафты» составили 85 млн грн. И эта цифра не учитывает потерь от формирования договорного уровня цен для других участников рынка. Цены, по которым «Укрнафта» великодушно отдает газ на рынок, все равно ниже, чем на аукционах «Укргаздобычи».

В 2016 г. «Укрнафта» направила на инвестиции 510 млн грн. Эту сумму можно было бы увеличить в два раза только за счет ухода от манипуляций на аукционах. Однако в «Укрнафте» продолжают цитировать мантры Ванхеке: «покупатель один», «рынка нет», «мы к аукционам никакого отношения не имеем». Пора констатировать, что наступила эпоха Ванхеке-2.