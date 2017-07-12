Курс доллара на межбанке скатывается вниз на фоне заметного снижения активности на торгах

Межбанк накрыло отпускной волной. Курс доллара скатывается вниз на фоне заметного снижения активности на торгах: 12 июля он просел на 3,5 копейки, и остановился в рамках 25,91-25,9150 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Уменьшились объемы торгов: со вчерашних $222,24 млн. до $181,8 млн. Активнее всего курс скатывался в первой половине дня, к вечеру произошла лишь небольшая коррекция.

«Рынок открывался на уровне закрытия в предыдущий день. Но мере появления на торгах продавцов и увеличения валютного предложения котировки просели к 25,90-25,93. И в этом диапазоне проходили до обеда», - рассказала UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.

Из числа продавцов доллара в среду выделяли госбанки - Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приватбанк, а также ПУМБ. А из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и ОТП Банк.

Национальный банк на межбанке не появлялся ни в какой форме: ни с аукционом, ни с выкупом в режиме наилучшего курса.

«На рынке был полный штиль - очень спокойная торговля на небольших объемах. Похоже, из-за летней сезонности», - сказал Юрий Гриненко.

Финансисты не видят причин для раскачки курса в ближайшее время.

«Перспективы каких-либо изменений на рынке в ближайшее время маловероятны. Результаты саммита Украина-ЕС, который завершится завтра, смогут оказать только психологическое влияние на участников торгов. Реальных же перемен на межбанковском рынке следует ожидать лишь в том случае, если произойдут какие-либо фундаментальные изменения, например, значительный рост экспорта украинской продукции в связи с окончательным вступлением в силу соглашения об ассоциации с ЕС», - отметил UBR.ua директор казначейства Банк Кредит Днепр Олег Куринной.

Он ждет завтра курсовых колебаний в рамках 25,90-25,95 грн./$.

Еще более оптимистично настроен Юрий Гриненко.

«Думаю, торговля на межбанке начнется в диапазоне 25,92-25,93 грн./$, но не исключаю движения к 25,90 грн./$ и работу около этой отметки. Скорее всего, на торгах сохранится сегодняшнее спокойствие, и мы не увидим резких курсовых движений», - резюмировал он.

Не более чем на 1-2 копейки, по словам финансистов, в четверг сдвинется и наличный курс доллара. 12 июля он потерял в среднем 2-3 копейки.

По обыкновению, сильнее всего курсы валют просели у небанковских финучреждений, которые недавно инспектировались Нацбанком - до 25,92 грн./$ на продаже людям.

У банков самый дешевый доллар стоил 25,94-25,95 грн./$: по этим ценам СКВ продавали населению БТА Банк и Банк Глобус.

Большинство банков работало в рамках 25,95-26,05 грн./$: Forward Bank, Индустриалбанк, Альфа Банк, УкрСиббанк, Экспресс-банки и др.

И высокие цены держали государственные Приватбанк и Ощадбанк - 26,15 грн./$.

Выкупали валюту у граждан на организованном рынке в рамках 25,75-25,91 грн./$.

Подросли 12 июля валютные расценки на черном рынке, правда, даже после этого они были ниже банковских. У менял день начинался в коридоре 25,86-25,91 грн./$, после чего произошло подорожание до 25,89-25,94 грн./$, а к вечеру и вовсе до 25,91-25,96 грн./$. Говорят, что цены поднялись из-за нескольких крупных покупок народных депутатов близких к власти.