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Курс доллара на межбанке скатывается вниз на фоне заметного снижения активности на торгах
21:40 12.07.2017 |
Межбанк накрыло отпускной волной. Курс доллара скатывается вниз на фоне заметного снижения активности на торгах: 12 июля он просел на 3,5 копейки, и остановился в рамках 25,91-25,9150 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Уменьшились объемы торгов: со вчерашних $222,24 млн. до $181,8 млн. Активнее всего курс скатывался в первой половине дня, к вечеру произошла лишь небольшая коррекция.
«Рынок открывался на уровне закрытия в предыдущий день. Но мере появления на торгах продавцов и увеличения валютного предложения котировки просели к 25,90-25,93. И в этом диапазоне проходили до обеда», - рассказала UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.
Из числа продавцов доллара в среду выделяли госбанки - Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приватбанк, а также ПУМБ. А из покупателей - Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк и ОТП Банк.
Национальный банк на межбанке не появлялся ни в какой форме: ни с аукционом, ни с выкупом в режиме наилучшего курса.
«На рынке был полный штиль - очень спокойная торговля на небольших объемах. Похоже, из-за летней сезонности», - сказал Юрий Гриненко.
Финансисты не видят причин для раскачки курса в ближайшее время.
«Перспективы каких-либо изменений на рынке в ближайшее время маловероятны. Результаты саммита Украина-ЕС, который завершится завтра, смогут оказать только психологическое влияние на участников торгов. Реальных же перемен на межбанковском рынке следует ожидать лишь в том случае, если произойдут какие-либо фундаментальные изменения, например, значительный рост экспорта украинской продукции в связи с окончательным вступлением в силу соглашения об ассоциации с ЕС», - отметил UBR.ua директор казначейства Банк Кредит Днепр Олег Куринной.
Он ждет завтра курсовых колебаний в рамках 25,90-25,95 грн./$.
Еще более оптимистично настроен Юрий Гриненко.
«Думаю, торговля на межбанке начнется в диапазоне 25,92-25,93 грн./$, но не исключаю движения к 25,90 грн./$ и работу около этой отметки. Скорее всего, на торгах сохранится сегодняшнее спокойствие, и мы не увидим резких курсовых движений», - резюмировал он.
Не более чем на 1-2 копейки, по словам финансистов, в четверг сдвинется и наличный курс доллара. 12 июля он потерял в среднем 2-3 копейки.
По обыкновению, сильнее всего курсы валют просели у небанковских финучреждений, которые недавно инспектировались Нацбанком - до 25,92 грн./$ на продаже людям.
У банков самый дешевый доллар стоил 25,94-25,95 грн./$: по этим ценам СКВ продавали населению БТА Банк и Банк Глобус.
Большинство банков работало в рамках 25,95-26,05 грн./$: Forward Bank, Индустриалбанк, Альфа Банк, УкрСиббанк, Экспресс-банки и др.
И высокие цены держали государственные Приватбанк и Ощадбанк - 26,15 грн./$.
Выкупали валюту у граждан на организованном рынке в рамках 25,75-25,91 грн./$.
Подросли 12 июля валютные расценки на черном рынке, правда, даже после этого они были ниже банковских. У менял день начинался в коридоре 25,86-25,91 грн./$, после чего произошло подорожание до 25,89-25,94 грн./$, а к вечеру и вовсе до 25,91-25,96 грн./$. Говорят, что цены поднялись из-за нескольких крупных покупок народных депутатов близких к власти.
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