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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биткоину предрекли раскол надвое. Рынок размером $41 млрд может погибнуть до конца лета

 Александр Корнев / CNews

До конца лета рынок биткоинов может ждать крупное потрясение. Решение извечного спора о способе наладить бесперебойную работу блокчейна между майнерами и разработчиками может привести к расколу и существованию двух версий блокчейна и биткоина, что, по словам экспертов, грозит рекордной волатильностью криптовалюты.

После 160%-го роста стоимости биткоина, рынок самой известной криптовалюты ждет новое потрясение. Как пишет Bloomberg, после двух лет неафишируемых споров, две конкурирующие группировки, играющие ключевую роль в поддержании работоспособности этой критповалюты, готовятся выпустить два конкурирующих между собой обновления программного обеспечения.

Эксперты считают, что это повышает вероятность того, что «биткоин будет разделен на две части» - беспрецедентное событие для рынка объемом в $41 млрд.

Отмечается, что обе группировки теоретически готовы к консенсусу, однако он не достижим из-за отсутствия центрального органа, который организовал бы примирение.

Трейдеры дают совет готовиться к волатильности и действовать быстро, как только станет известно разрешение ситуации. В основе конфликта лежит идеологический раскол среди пользователей и разработчиков биткоина.

Приверженцы криптовалюты до сих пор спорят, должна ли она развиваться в сторону мэйнстрима и крупных корпораций или оставаться «в оппозиции», должна ли она являться активом, как, к примеру, золото, или внедряться в платежные системы.

Для защиты криптовалют от кибератак используются специальные блоки для цепочек транзакций с ограничением объема передаваемой информации - блокчейн. С учетом роста курса и общим повышением активности сделок с биткоином в 2017 г. время проведения транзакций и комиссионные сборы по ним достигли рекордных величин. Это снизило способность обрабатывать криптовалютные платежи с такой же скоростью, как классические платежные системы, к примеру, Visa.

Причина раздора

В итоге адепты криптовалюты раскололись на два лагеря. Майнеры, владеющие дорогостоящими системами для добычи биткоинов предложили увеличить размер блоков.

Их оппоненты - разработчики ПО для криптовалюты - настаивали на другом пути: для разгрузки сети часть операций должна, по их мнению, проводиться вне ее пределов. Кроме уменьшения «заторов», по словам разработчиков, это позволит развивать другие биткоин-проекты, например, смарт-контракты (сегодня главным конкурентом биткоина в области смарт-контрактов является Etherium).

Один из вариантов - предложенный протокол SegWit, который извлекает подпись транзакции и помещает ее в отдельную структуру данных. Однако он вариант значительно ослабит позиции майнеров, большинство из которых базируется в Китае, вложивших миллионы в майнинговые фермы.

«SegWit - отличная технология, но она не совпадает с интересами майнеров», - заявил сооснователь крупнейшей в мире майнинговой организации Antpool Джихан Ву (Wu Jihan). В прошлом месяце была выбрана компромиссная технология - SegWit2x, которая реализует SegWit и удваивает лимит размера блока.

Она майнеров пока устраивает - 85% мирового сообщества заявили о готовности поддержать технологию после ее запуска 21 июля 2017 г. Но при этом остается 15% не готовых принять SegWit2x - и это дает экспертам основание прогнозировать раскол биткоина. «Если раскол произойдет, бикоин, вероятно, будет существовать в двух блокчейнах параллельно - будет две версии криптовалюты, что в итоге и приведет к волатильности», - заявили эксперты.
 

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