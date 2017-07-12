НБУ 11 июля вышел на межбанк с покупкой доллара

11 июля курс доллара на межбанке снизился на 5 копеек, и фиксацией в рамках 25,94-25,95 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Экспортеры стали активнее продавать валюту: объем безналичного рынка вырос со вчерашних $151,62 млн. до $222,24 млн. И текущего спроса не хватило, чтобы его поглотить. Так что Нацбанку снова представился случай хоть немного пополнить свои золотовалютные резервы: по разным оценкам, он приобрел порядка $6 млн.

Чиновники обошлись без открытого валютного аукциона - выкупали излишки доллара напрямую у 20-ки уполномоченных банков.

«Торги стартовали со значений 25,98-26,01 грн./$, затем рынок снизился в диапазон 25,93-25,95 грн./$, где появился НБУ с аукционом в виде запроса лучшего курса среди маркетмейкеров, выкупая доллар около значения 25,95 грн./$», - рассказал UBR.ua о ходе торгов заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Из числа продавцов доллара в понедельник выделяли Приватбанк, ING Bank и Креди Агриколь Банк, а из покупателей лишь Ситибанк.

«Не было никаких рывков или раскачек, межбанк вернулся к своему нормальному объему. Из-за превалирования продаж котировки несколько подсели», - описал ситуацию Юрий Гриненко.

Финансисты не ждут изменения настроений на валютном рынке.

«Завтра тренд крепкой нацвалюты продолжится. Существенных причин для изменений на валютном рынке в краткосрочной перспективе нет. Ключевыми факторами для курсоформирования продолжат оставаться сезонность», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Он спрогнозировал на 12 июля торговлю в рамках 25,90-25,95 грн./$.

Банкиры не ждут дополнительного спроса на валюту из-за вступившего сегодня постановления Нацбанка №61, расширяющего возможности украинских компаний по покупке СКВ под досрочное погашение кредитов.

«Анализировали с коллегами возможный спрос и пришли к выводу, что он будет совсем незначительным, и не будет влиять на формирование курса на межбанке», - заверил Юрий Гриненко.

Он допускает завтра дальнейшее снижение курса доллара.

«Можем просесть к 25,93 грн./$, а может даже и ниже, если на рынке окажется сегодняшний объем валютного предложения. В этом случае, не исключается проведение Нацбанком валютного аукциона. Обычно он его организовывает при избыточном предложении на уровне $20-30 млн.», - отметил Гриненко.

«В перспективе одного месяца ожидаю торговлю в диапазоне 25,90-25,95/26,05-26,10 с возможными локальными краткосрочными выходами за указанные границы», - дополнил коллегу Олег Ропяк.

Эксперты не верят в то, что на ближайших торгах скажутся текущие новости, обсуждаемые сейчас на рынке.

«Остальные обстоятельства - переговоры с МВФ, блокирование кредита ЕБРР для «Нафтогаза», что в последствии способно подтолкнуть спрос и, соответственно, валютные котировки, вверх, сейчас могут оказывать на участников торгов лишь психологическое давление. Однако реального отражения на курсе пока ожидать не стоит. Гривна уже давно перестала реагировать на новости - курс валют зависит от реальных свершившихся фактов, ситуации в экономике, политике, на внешних рынках», - уверен Олег Куринной.