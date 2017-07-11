Что Тиллерсон увез из Киева

Максим МИХАЙЛЕНКО, Деловая столица

Время для содержательного визита в Киев было подобрано госсекретарем США Рексом Тиллерсоном как нельзя более удачно. Дело в том, что ретроспективный взгляд на американо-украинские отношения показывает: примерно со злосчастного саммита НАТО в Бухаресте в 2008 г. вашингтонский истеблишмент постепенно охладевал к Украине. Киев и сам давал тому немало поводов, но из сегодняшнего дня можно понять, что тогдашняя германская и французская элита была просто скуплена Россией на корню, а Джорджу Бушу-младшему, похоже, нечего было ответить на фразу Путина о том, что "Украина - это не страна". Поэтому ключевым термином в двусторонних отношениях стал "прагматизм". Однако примерно с 2013 г., когда Вашингтон активно, в рамках многостороннего подхода к глобальному управлению, включился в проект обеспечения украинской ассоциации с ЕС (ведущим в этом проекте всегда был Берлин), такое положение вещей начало резко меняться.

Заметим, делалось и делается это без особенного желания. Что у администрации Обамы, во многом исповедовавшей доктрину "офшорной гегемонии", или максимально ограниченного вмешательства, что тем более у администрации Трампа, пришедшей к власти на лозунгах изоляционизма, или скорее национального эгоизма. Но нападением на Украину Россия бросила прямой вызов США, и игнорирование происходящего перестало быть возможным. Правда, уместно заметить, что Дональд Трамп, получая непростой внешнеполитический опыт, уже успел руками своего доброго ангела, советника по национальной безопасности Герберта Р. Макмастера несколько модифицировать свой главный лозунг - "Америка - прежде всего". С середины мая он начал звучать как "Америка - прежде всего, но не в одиночестве". Это и есть широкий контекст для вновь нарастающей интенсификации американской дипломатической активности в Европе, в особенности Восточной, в частности, в пику Берлину, и не всегда соответствующей внутренним желаниям самого Дональда Трампа.

Сам по себе Рекс Тиллерсон, несмотря на то что руководил мощной транснациональной корпорацией, все еще новичок в межгосударственной дипломатии. Можно вспомнить его первую встречу с Лавровым в Вене - он предпочитал отмалчиваться. Но в последние недели эта словесная скупость "Ти-Рекса" проходит (хотя осторожная немногословность остается). Да и более узкий контекст киевского вояжа - это наступление некой определенности по поводу американской политики в отношении России. А также, со всей очевидностью, необходимость возвращения Америкой плацдарма в Восточной Европе, который не только запирал бы российские маршруты влияния на Западную Европу, но и ограничивал возможности Германии для возвращения к "обычному бизнесу" с Москвой.

В ходе встречи с украинским президентом Тиллерсон в очередной раз подтвердил приверженность Вашингтона территориальной целостности и суверенитету нашей страны. Страхи по поводу интенций президентства Трампа должны остаться в прошлом. Их и подавляют такие ожидаемые ритуальные формулировки.

Но на что следует обратить особое внимание, так это на то, что Киев предложил Вашингтону уже вторую (после "угольной") хорошую сделку. Ведь Украина и США также договорились противостоять строительству "Северного потока-2". По словам Петра Порошенко, энергетическое сотрудничество двух стран связано в том числе и с тем, чтобы не допустить продолжения этого строительства, поскольку проект имеет прежде всего политические цели.

Таким образом, Украина, невзирая на тесные и системные отношения с Германией (и укрывающей от американского и украинского правосудия беглого газового олигарха Дмитрия Фирташа Австрией), официально вошла в коалицию против попытки Кремля расширить свою нишу на европейском газовом рынке, а значит, и склонить деловые круги ключевых стран Союза к сотрудничеству. Другие весомые участники этой коалиции - Польша и Европейская комиссия, на чью "неуступчивость" на днях публично пожаловался министр энергетики РФ Александр Новак. Это первый важный сигнал визита.

Кроме того, по словам Петра Порошенко, госсекретарь в деталях рассказал о содержании переговоров на саммите G20 - это, в частности, лишний раз подтверждает консолидированное требование Запада "никаких решений по Украине без Украины", недавно озвученное и Ангелой Меркель. К слову, Тиллерсон в Киеве вновь призвал Россию выполнять Минские соглашения - в переводе на язык Кремля это означает "капитулировать".

Поэтому второй важный месседж киевской встречи состоит в том, что, по словам Тиллерсона, именно Россия должна сделать первый шаг в решении конфликта на Донбассе. Госсекретарь высказался даже прямее - речь идет об отводе своих войск, именно это "очень важно для США". То есть статус-кво никак не меняется. А еще Москва не должна препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Напомним, что Парламентская ассамблея ОБСЕ, в которой, как считалось ранее, Россия и ее вассалы имеют немалое влияние, недавно призвала Кремль прекратить оккупацию Крыма. Синхронен с ней и Госдепартамент, ведь госсекретарь заявил, что вопрос Крыма постоянно находится на повестке дня.

Третий месседж - антироссийские санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ не выполнит все условия. Более того, США сохранят санкции против России до полной деоккупации Украины. О разграничении санкций на разные пакеты речь больше не идет - после Гамбурга, кстати, стало понятно, что торговаться с РФ просто не о чем, никаких козырей (даже в Сирии, и даже после намеков, что Запад может слить антиасадовскую оппозицию) на руках у Путина нет. Даже акционерам ExxonMobil, которую столько лет возглавлял Рекс Тиллерсон, оказалось без особой надобности месторождение Русское на Ямале - какой от него толк, если под санкциями нельзя завозить современное добывающее оборудование?

Впрочем, похоже, что и сам Тиллерсон постепенно осваивается в кресле госсекретаря - даже в случае смены фамилии главы американского государства (накопление скандалов не позволяет отвергать подобное развитие событий) он в нем останется, будучи рекомендован такими титанами прошлого, как Кондолиза Райс. Прагматизм, впрочем, никуда не девается, разве что меняет форму. Так, "нормандского формата" и прочих настроенных европейцами замков на песке Тиллерсон и Порошенко коснулись лишь вскользь - когда-то, мол, будет телефонный разговор, потом, может быть, встреча. Другими словами, пусть этим занимаются Макрон и Меркель.

Правы оказались те, кто после смены администрации в Вашингтоне подчеркивал: главной проблематикой станет подотчетность в деле внутренней трансформации Украины. И Америка намерена пристально наблюдать за глубиной и качеством этих преобразований - не только глазами действующей отечественной бюрократии, но и сквозь иные линзы.

Так, перед встречей с президентом Порошенко Рекс Тиллерсон побывал в Посольстве США в Украине, где встретился с группой, которую, по всей видимости, в Вашингтоне считают наиболее "заряженными" реформаторами. Это, в частности, депутат от правящей партии Мустафа Найем, представительница общественного центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк, сотрудница известной своей ассоциацией с экс-министром финансов Натальей Яресько фирмы Horizon Capital Ленна Кочарны и, что наиболее интересно, глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Если опустить частую в подобных случаях риторику про "обсуждение конкретных вопросов", фигура "победителя "Газпрома" Коболева привлекает внимание с точки зрения перспектив кадровой политики в Украине в последний длинный предвыборный период, который завершится самое позднее летом следующего года. Нельзя совершенно исключать, что в округе Колумбия могут считать ход реформ в Украине слишком долгим и противоречивым. И нынешнему кабинету, а вместе с ним и парламентскому большинству необходимо будет теперь это учитывать.

В общем и целом, первое официальное знакомство госсекретаря США, на котором теперь завяжется повседневная "украинская" работа, можно считать успешным. А выход Украины на новый уровень отношений с Западом - звездопадом визитов и встреч в Киеве, на фоне событий в Варшаве и Гамбурге - хорошо поставленным спектаклем. И это шоу не понравилось только одному зрителю - проживающему в Кремле.

