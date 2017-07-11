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Банкиры: доллар начнет дорожать, если ЕБРР полностью свернет кредитование Нафтогаза
23:10 10.07.2017 |
10 июля безналичный курс доллара потерял 5 копеек, и зафиксировался в рамках 25,9950-26,0050 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Финансистам было непросто найти покупателей даже на сократившиеся валютные продажи экспортеров: объем торгов сократился с пятничных $272,56 млн. до $151,62 млн.
«Рынок открылся на 26,03-26,05 грн./$, однако уже в скором времени, вслед за возросшим предложением иностранной валюты, котировки начали свое снижение достигнув отметки 26,0-26,02 грн./$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда. Во второй половине дня котировки еще незначительно снизились. Национальный банк на торги не выходил», -рассказала UBR.ua заместитель директора департамента казначейства Пиреус Банка Анна Волуйчак.
Штиль на межбанке объяснили сезонностью - снижением деловой активности летом и банальным стечением обстоятельств.
«Может так совпало сегодня - что не зашли крупные объемы экспортной выручки одновременно со снижением спроса (ведь покупки под дивиденды завершились). Такое случается, особенно летом», - отметил Юрий Гриненко.
Банкиры считают, что в этой ситуации выиграет регулятор.
«Спокойная обстановка на валютном рынке, вызванная сезонными факторами, позволит Нацбанку пополнять международные резервы», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Громкое заявление руководства НАК «Нафтогаза» о том, что замедление реформ в корпорации может вылиться в полный отказ Европейского банка реконструкции и развития кредитовать госструктуру пока не повлияли на курс валют. Хотя финансисты и признали, что это очень тревожный звоночек: именно благодаря возобновляемой кредитной линии со стороны ЕБРР, «Нафтогаз» не выходил этой зимой и прошлой осенью с крупными закупками доллара, и не раскачивал курс. Американская валюта может начать дорожать после его приобретений.
«Никакой паники или ажиотажа пока нет, и, уверен, не будет пока НАК не выйдет на межбанк с регулярными покупками доллара. Если это и произойдет, то ближе к отопительному сезону, и лишь в том случае, если полностью свернут кредитную программу. Сейчас мы вряд ли увидим какую-то реакцию участников валютного рынка на заявления», - уверен Гриненко.
На завтра финансисты дают достаточно спокойные прогнозы: Олег Куринной ждет торговлю межбанка в рамках 26,0-26,05 грн./$, а Юрий Гриненко - в диапазоне 25,97-25,99 грн./$.
При этом банкиры допускают появление на межбанке НБУ с покупками доллара.
«В ближайшие недели мы не предвидим серьезных курсовых колебаний. Относительно позитивные для экономики Украины макроэкономические факторы, благоприятная внешнеполитическая атмосфера, рост капитальных инвестиций будут поддерживать гривну в районе 26,0 грн./$», - заверил Куринной.
Пока межбанк не просел ниже 26 грн./$ финансисты не торопятся активно откатывать и свои наличные курсы. 10 июля самый дешевый доллар стоил на продаже людям в банке 26,0 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений, Forward Bank).
Много предложений находилось в рамках 26,02-26,10 грн./$: БМ Банк, Сбербанк, Экспресс-Банк, БТА Банк, Кредобанк, Индустриалбанк.
Хотя системные финучреждения продолжали продавать населению валюту дороже - по 26,12-26,15 грн./$: ПУМБ, УкрСиббанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Приватбанк.
Небольшие «качели» в понедельник устроили доллару на черном рынке. Здесь день начинался в рамках 25,89-25,99 грн./$, но к 11 часам цены резко рухнули к 25,90-25,93 грн./$, и к вечеру скорректировались к 25,89-25,94 грн./$.
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