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5 фактов об особом партнерстве НАТО-Украина
20 лет тому назад Украина и НАТО подписали Хартию об особом партнерстве. Украинский язык стал одним из языков официального интернет-сайта альянса, наряду с английским, французским и русским языками. Документ не дает Украине перспектив членства в альянсе и гарантий коллективной безопасности. Что же получила Украина от особого партнерства с НАТО. DW собрала основные факты.
Хартия и безопасность
Хартия об особом партнерстве между Украиной и НАТО была подписана во время Мадридского саммита Североатлантического альянса 9 июля 1997 года. В документе идет речь о "неделимости безопасности" Украины и всех государств в регионе ОБСЕ. Согласно ему, ни одна страна не должна строить свою безопасность за счет безопасности других. В случае прямой угрозы территориальной целостности Украины Хартия предусматривает создание кризисного консультативного комитета.
Комплексный план поддержки Украины
На Варшавском саммите НАТО в июле 2016 года на основании Хартии об особом партнерстве принят Комплексный план поддержки Украины. Он предусматривает крупнейшую в истории НАТО политическую и военную помощь стране, не являющейся членом альянса, и осуждает российскую агрессию против Украины. В этом документе Украина названа "ключом к евроатлантической безопасности".
Реформа вооруженных сил Украины
Согласно Хартии, Вооруженные силы Украины переходят до 2019 года на стандарты НАТО (STANAG) в рамках проводимой в стране реформы. Военное сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом разворачивается в 13 областях и по 40 целевым направлениям. Оно направлено на достижение таких стратегических целей, как создание объединенной системы руководства силами украинской обороны, эффективная политика планирования и применения ресурсов, усиление боеспособности украинских частей и соединений по мировым стандартам, объединенная с НАТО логистика и система медицинского обеспечения.
Комиссия НАТО-Украина и политический диалог
Политический диалог Украины с альянсом обеспечивается путем двусторонних контактов на всех уровнях, включая межпарламентские контакты между Верховной радой Украины и Парламентской ассамблеей НАТО. Главная роль здесь принадлежит созданной в 1997 году Комиссии НАТО-Украина.
Главными сферами политических консультаций стали вопросы евроатлантической безопасности, предотвращение конфликтов, управление кризисами, поддержание мира, нераспространение ядерного, биологического и химического оружия, контроль над вооружением, борьба с контрабандой наркотиков и терроризмом. Проводятся регулярные встречи между Украиной и НАТО на уровне Североатлантического совета, взаимные визиты высокого уровня, начала работу военная миссия связи Украины при штаб-квартире НАТО.
Практическое сотрудничество: трастовые фонды и рабочие группы
Практическое сотрудничество осуществляется в 5 рабочих группах. Они занимаются военной реформой, экономической безопасностью, наукой и охраной окружающей среды и чрезвычайными ситуациями гражданского характера.
После начала конфликта на востоке Украины НАТО учредила ряд трастовых фондов, в том числе по кибербезопасности, по реформированию систем логистики и стандартизации Вооруженных сил Украины, по физической реабилитации (протезированию) военнослужащих, раненных в ходе конфликта, по их переподготовке и социальной адаптации, по модернизации системы управления войсками и связи, по развитию национальной системы противоминной деятельности, по перезахоронению радиоактивных отходов. Общий объем этих трастовых фондов составляет 6 миллионов евро.
Еще 10 миллионов евро в течение 2014-2017 годов выделяется на программу НАТО "Наука ради мира и безопасности". Кроме того, после масштабной кибератаки, которой подверглась Украина 27 июня из-за распространения вируса Petya.А, альянс объявил о дополнительном расширении трастового фонда Украина - НАТО по кибербезопасности еще на один миллион евро.
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