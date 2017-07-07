Финансовые новости
- |
- 07.07.17
- |
- 22:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В пятницу влияние Дня независимости США и кибератак на межбанк было нивелировано
20:14 07.07.2017 |
Первая неделя июля на межбанке завершилась крошечным снижением курса доллара: 7 числа он потерял лишь полкопейки и зафиксировался в рамках 26,04-26,0550 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Рынок достаточно долго простоял в коридоре 26,01-26,02 грн./$ - в этом диапазоне заключалось большинство сделок, так что дорогую валюту получили совсем немногие», - заметил он.
Курс доллара начал рости после завершения распродажи крупных продавцов: Приватбанк, ПУМБ, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль. Наиболее заметными покупателями валюты в пятницу стали Альфа Банк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк.
«К 11:30 в связи с выходом на рынок крупных валютных покупателей котировки подросли до 26,02-26,0350 грн./$. Текущее предложение не смогло удовлетворить банки, что поспособствовало росту рынка, уже к полудню он вышел на 26,03-26,05 грн./$, а после обеда произошла коррекция. Национальный банк на торги не выходил», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Сколько-нибудь значительной нехватки доллара не наблюдалось. Наоборот - банкиры расторговались: общий объем сделок вырос со вчерашних $252,16 млн. до $272,56 млн.
«В пятницу влияние Дня независимости США на украинский межбанк было нивелировано. Банки и компании практически полностью восстановили свою операционную деятельность после кибератак, что также активизировало межбанк», -объяснил UBR.ua активизацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Активизацию валютного спроса объясняли отложенными сделками.
«Многие же снимали заявки на покупки, когда доллар дорожал в среду. А теперь, когда курс откатился, они решились на приобретения», - объяснил Юрий Гриненко.
Курсы валют на следующей неделе, по мнению финансистов, будут совершать незначительные колебания.
«До выплат по НДС еще далеко, квартальные налоги будут платить лишь в августе - так что спрос и предложение не должны подстегиваться дополнительными факторами. Потому жду привычную торговлю с возможным преобладанием долларовых продаж. Где-то в рамках 26,0-26,03 грн./$. Вряд ли межбанку дадут просесть ниже, ведь при валютном избытке на торги будет выходить Нацбанк и скупать излишки - это продолжит сдерживать укрепление гривни. Не думаю, что регулятор станет скупать валюту дешевле 26,0 грн./$ (на этой неделе он выходил с двойной котировкой 25,97-26,02 грн./$), скорее дождется более глубокой просадки курса и тогда начнет пополнять свои золотовалютные резервы», - считает Гриненко.
Небольшое укрепление гривне спрогнозировал и заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк: «В ближайшие дни не жду никаких серьезных изменений. Торги будут проходить в коридоре 26-26,05 грн./$».
А вот Олег Куринной допускает колебания в более широком курсовом диапазоне - 26,0-26,10 грн./$.
«На рынок будут действовать традиционные сезонные факторы: рост объемов валютной выручки от экспорта черных металлов в первом полугодии этого года, значительный рост экспорта агропродукции - все это оказывает благоприятное влияние и поддерживает курс гривны», - убежден он.
В тоже время эксперт не верит в то, что не самые лестные высказывания руководства Международного валютного фонда смогут раскачать межбанк.
«Рынок практически перестал реагировать на психологические факторы. Реальное влияние на курс будет иметь выделение или невыделение очередного кредитного транша, а соответственно и состояние золотовалютных резервов страны», - резюмировал Куринной.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Снижение цен производителей в Украине в июне замедлилось до 0,6% - Госстат
|Инфляция в Украине в июне ускорилась до 1,6%, в годовом измерении до 15,6% – Госстат
|Регламентный комитет рекомендует Раде определиться со снятием неприкосновенности и арестом депутата Рады Розенблата
|Украина в этом году оказалась в самой середине всемирного рейтинга стран по социальному прогрессу, немного обогнав Россию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?
|Существенного давления на межбанк из-за ситуации в Приватбанке, не произошло
|Как Трамп в Польше в Рейгана играл
|На приватизацию в Украине будут распространяться нормы английского права – Гройсман
|"Газпром" или выполнит решение Стокгольмского суда, или потеряет активы - Нафтогаз
|Неприкосновенность на обмен. Президенту дали повод выпороть Верховную Раду
Это интересно
|SpaceX запустила третью ракету Falcon 9 за две недели
|10 вещей, о которых миллиардеры никогда не расскажут
|Беспроводная зарядка электромобилей во время движения может скоро стать реальностью
|Еврокомиссия одобрила поглощение Opel концерном PSA
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев в прототипе Vivo работает довольно плохо
|Honda показала подушку безопасности для мотороллеров
|Компания Volvo решилась на полную электрификацию модельного ряда