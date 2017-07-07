В пятницу влияние Дня независимости США и кибератак на межбанк было нивелировано

Первая неделя июля на межбанке завершилась крошечным снижением курса доллара: 7 числа он потерял лишь полкопейки и зафиксировался в рамках 26,04-26,0550 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

«Рынок достаточно долго простоял в коридоре 26,01-26,02 грн./$ - в этом диапазоне заключалось большинство сделок, так что дорогую валюту получили совсем немногие», - заметил он.

Курс доллара начал рости после завершения распродажи крупных продавцов: Приватбанк, ПУМБ, ING Bank, Райффайзен Банк Аваль. Наиболее заметными покупателями валюты в пятницу стали Альфа Банк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк.

«К 11:30 в связи с выходом на рынок крупных валютных покупателей котировки подросли до 26,02-26,0350 грн./$. Текущее предложение не смогло удовлетворить банки, что поспособствовало росту рынка, уже к полудню он вышел на 26,03-26,05 грн./$, а после обеда произошла коррекция. Национальный банк на торги не выходил», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Сколько-нибудь значительной нехватки доллара не наблюдалось. Наоборот - банкиры расторговались: общий объем сделок вырос со вчерашних $252,16 млн. до $272,56 млн.

«В пятницу влияние Дня независимости США на украинский межбанк было нивелировано. Банки и компании практически полностью восстановили свою операционную деятельность после кибератак, что также активизировало межбанк», -объяснил UBR.ua активизацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Активизацию валютного спроса объясняли отложенными сделками.

«Многие же снимали заявки на покупки, когда доллар дорожал в среду. А теперь, когда курс откатился, они решились на приобретения», - объяснил Юрий Гриненко.

Курсы валют на следующей неделе, по мнению финансистов, будут совершать незначительные колебания.

«До выплат по НДС еще далеко, квартальные налоги будут платить лишь в августе - так что спрос и предложение не должны подстегиваться дополнительными факторами. Потому жду привычную торговлю с возможным преобладанием долларовых продаж. Где-то в рамках 26,0-26,03 грн./$. Вряд ли межбанку дадут просесть ниже, ведь при валютном избытке на торги будет выходить Нацбанк и скупать излишки - это продолжит сдерживать укрепление гривни. Не думаю, что регулятор станет скупать валюту дешевле 26,0 грн./$ (на этой неделе он выходил с двойной котировкой 25,97-26,02 грн./$), скорее дождется более глубокой просадки курса и тогда начнет пополнять свои золотовалютные резервы», - считает Гриненко.

Небольшое укрепление гривне спрогнозировал и заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк: «В ближайшие дни не жду никаких серьезных изменений. Торги будут проходить в коридоре 26-26,05 грн./$».

А вот Олег Куринной допускает колебания в более широком курсовом диапазоне - 26,0-26,10 грн./$.

«На рынок будут действовать традиционные сезонные факторы: рост объемов валютной выручки от экспорта черных металлов в первом полугодии этого года, значительный рост экспорта агропродукции - все это оказывает благоприятное влияние и поддерживает курс гривны», - убежден он.

В тоже время эксперт не верит в то, что не самые лестные высказывания руководства Международного валютного фонда смогут раскачать межбанк.

«Рынок практически перестал реагировать на психологические факторы. Реальное влияние на курс будет иметь выделение или невыделение очередного кредитного транша, а соответственно и состояние золотовалютных резервов страны», - резюмировал Куринной.