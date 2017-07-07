Существенного давления на межбанк из-за ситуации в Приватбанке, не произошло

6 июля курс доллара на межбанке откатился на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 26,05-26,06 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Вала валютных продаж после выходного в США, которого ждали многие, не наблюдалось: объем долларовых торгов сократился со вчерашних $313,84 млн. до $252,16 млн. Компании так скомпоновали свои валютные бюджеты и поступления, чтобы побольше продать вчера - по завышенным ценам. Так что сегодня рекордов по сделкам не было.

«Можно констатировать, что стратегия продажи доллара на росте вчерашнего и позавчерашнего дней принесла первые результаты», - отметил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Не оправдались утренние опасения некоторых казначеев, которые боялись отключения Приватбанка от межбанковского рынка после появления новости о проведении НАБУ обыска в его офисе в Днепре. Именно Приват на пару с ПУМБом на текущий момент являются крупнейшими продавцами безналичной валюты в стране.

«Существенного давления на рынок из-за ситуации в Приватбанке, не произошло», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На протяжении дня курс двигался за крупными продажами, а к вечеру откатился после снижения спроса на валюту.

«Рынок открылся котировками 26,04-26,055 грн./$. Но уже к 11 часам котировки подросли до 26,05-26,0650 грн./$. Спрос на иностранную валюту незначительно преобладал над ее предложением, что привело к повышению котировок уже к полудню - до 26,06-26,08 грн./$. Национальный банк на торги сегодня не выходил», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Очень спокойно валютчики отреагировали на сегодняшние заявления и.о. председателя Нацбанка Якова Смолия по итогам заседания монетарного комитета. Регулятор решил не менять размер учетной ставки (оставил 12,5%), пообещал еще немного упростить действующие валютные ограничения (по части покупки доллара под досрочное погашение иностранных кредитов), а также уже официально признал, что Украине не получить до конца 2017 г. $4,5 млрд. от МВФ - надеются на $3 млрд. В связи с чем НБУ ухудшил свой прогноз по наращиванию золотовалютных резервов до $20 млрд. в этом году.

«Рынок уже проще смотрит на эти заявления, потому не реагирует курсовым движением. Тем более что перенос сроков кредитования Украины Международным валютным фондом обсуждается уже давно, и был ожидаемым. Что до упрощения валютных правил, то я не думаю, что это позволит сколько-нибудь существенно вырасти спросу на доллар. Потому, считаю, что на курсе нововведение не скажется», - заверил Юрий Гриненко.

На пятницу банкиры дают спокойные прогнозы, хотя с разными курсовыми значениями.

«В ближайшие дни, по нашим ожиданиям, торги на рынке будут происходить приблизительно в том же диапазоне, что и сейчас. Завтра торговая сессия пройдет в рамках 26,0-26,10 грн./$», - сказал Олег Куринной.

А Юрий Гриненко рассчитывает 7 июля на снижение котировок к 26,03-26,04 грн./$.

«Покупатели, приобретающие доллар под вывод дивидендов, уже заканчивают скупаться. Так что заметного роста спроса завтра не предвижу, потому котировки вполне могут немного спуститься», - отметил он.

На наличном рынке доллар подешевел 6 июля на 2-3 копейки. В обменных пунктах небанковских финучреждений самый дешевый доллар продавали людям по 25,95 грн./$, а в банках - по 25,97 грн./$ (Банк инвестиций и сбережений).

Хотя большинство банков установило курс валют в старом диапазоне - 26,0-26,10 грн./$: ПУМБ, Идея Банк, БТА Банк и пр.

Расценки госбанков и ряда розничных структур поднялись до 26,15-26,20 грн./$: Приватбанк, Ощадбанк, Альфа Банк.

Выкупали банки доллар у населения в рамках 25,75-25,95 грн./$.

В рамках нескольких копеек двигались ценники и на черном рынке. Здесь день начался в рамках 25,87-26,0 грн./$, ближе к полудню курсы сдвинулись к 25,91-25,97 грн./$, и вечером произошла коррекция - до 25,91-25,96 грн./$.