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Рост курса доллара на межбанке вызвали иностранные инвесторы, которые покупают валюту под репатриацию дивидендов
21:27 05.07.2017 |
Вчерашний выходной в США (там отмечали День независимости) не помещал украинским банкам развернуть активную валютную торговлю на межбанке с самым крупным объемом операций с начала месяца: вырос со вчерашних $161,7 млн. до $313,84 млн. Тем не менее 5 июля курс доллара все же заметно подрос - на 7 копеек, и зафиксировался в рамках 26,10-26,12 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Правда, из-за этого подорожания трагедии никто не делал, также как и вчера, пеняя на неработающие американские банки и недополученную обязательную валютную выручку: сегодня должны были продаваться вчерашние поступления экспортеров, которые не пришли в Украину из-за выходного в Штатах.
«Сегодняшние волнения на межбанке - ситуативны и вызваны праздничным днем в США», - подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Тем не менее, некоторые крупные экспортеры пытались сыграть на текущем валютном дефиците и продавали в среду крупные суммы доллара из старых запасов, накопленных еще в июне. Отсюда и крупный объем торгов по итогам дня: оборотистые финансовые директора выбросили крупные партии доллара, чтобы продать их подороже под благовидным «праздничным» предлогом, а иностранные инвесторы кинулись скупать СКВ под репатриацию дивидендов, которая обычно проходит в начале каждого месяца.
Так курс доллара и раскачали, даже Нацбанку пришлось выходить с продажей валюты, чтобы сгладить курсовые колебания.
«Открывался рынок с повышения сразу до 26,10-26,14 грн./$. Уже к 11 часам котировки сузились к 26,13-26,15 грн./$, а в 11:15 Национальный банк объявил о проведении валютного аукциона по продаже $50 млн. Что позволило стабилизировать рынок в районе 26,11- 26,13 грн./$, а после обеда торги вошли в рамки 26,10-26,12 грн./$», - уточнил UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Регулятор отдавал валюту недорого - отсечение произошло на уровне 26,11 грн./$, и продал почти все, что просили: $34,9 млн. из запрошенных $38,9 млн.
Так что наибольшую часть валюты покупатели почерпнули все-таки на открытом рынке. Из числа продавцов доллара сегодня выделяли Приватбанк и ПУМБ (говорят, что активнее всего продавали два предприятия - Метинвест и Kernel), а из покупателей - Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк и Альфа Банк. Хотя многие и перенесли покупку доллара под дивиденды, на рынке все равно оставалось предостаточно нерезидентов, желающих накупить дорогой валюты.
«Иностранные инвесторы, которые покупают валюту под репатриацию дивидендов, работают по четкому графику с фиксированными датами - когда должен быть куплен доллар и когда отправлен в материнскую компанию. Они редко переносят свои операции. Тем более, что они привыкли к курсовой волатильности, а наши колебания соизмеримы с европейскими», - объяснил поведение покупателей Юрий Гриненко.
При этом финансисты уверяют, что текущие новости не влияли на настроения межбанка. От Международного валютного фонда: о переносе сроков рассмотрения нового кредитного транша для Украина из-за того, что украинские власти тянут с земельной и пенсионной реформой.
«Летом на валютном рынке доминируют спокойные настроения, так что о глобальной девальвации гривни сейчас мало кто задумывается. Тем более, что к негативным заявлениям МВФ об Украине финансовый рынок давно привык, и уже перестал реагировать», - заверил Гриненко.
На завтра финансисты дают положительные прогнозы. И они находятся рядом: Юрий Гриненко ждет 6 июля старт межбанка в рамках 26,06-26,10 грн./$ и движение к 26,03-26,06 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает, что межбанк достаточно быстро войдет в рамки 25,95-26,05 грн./$.
«Похоже курс достиг локального максимума и в ближайшие дни последует снижение доллара с целями в районе 26,0 грн./$», - дополнил коллег заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Курсы валют будут назодиться в небольшом диапазоне. Резких колебаний финансисты не ждут.
«Фундаментальных факторов для изменения курса в ближайшие дни нет. Более того, в мае начала демонстрировать рост промышленность (легкая, деревообрабатывающая, машиностроительная), что нивелировало снижение объемов тяжелой промышленности из-за блокады в зоне АТО», - заверил Олег Куринной.
Одновременно с межбанком 5 июля подорожал и наличный доллар. В обменках небанковских финучреждений доллар больше не отдавали по 25,83-25,85 грн./$, как вчера. Здесь он стоил людям уже 25,95-25,97 грн./$.
А у банков самый низкий ценник подрос сразу на 9 копеек, и зафиксировался в рамках 25,99-26,02 грн./$. В нем работали Кредобанк, Альфа Банк, Банк инвестиций и сбережений.
Большинство банкиров предлагали населению валюту по 26,05-26,10 грн./$: Экспресс-банк, УкрСиббанк, ВТБ Банк, ПУМБ, БТА Банк и пр. А госбанки продолжали торговать дорого - по 26,15 грн./$ (Приватбанк, Ощадбанк).
Выкупали валюту у населения в широком диапазоне - 25,60-25,91 грн./$.
Заметно раскачали в среду и черный валютный рынок. Менялы начинали день в рамках 25,82-25,90 грн./$, после чего произошел взлет к 25,87-25,97 грн./$, и только к вечеру наметился небольшой откат - к 25,87-25,95 грн./$.
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