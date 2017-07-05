Премьер Индии начал исторический визит в Израиль

Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые прибыл с официальным визитом в Израиль. Власти еврейского государства оказали иностранному гостю прием, ничем не уступающий приему президента США Дональда Трампа, который посетил Ближний Восток в конце мая.

Такое гостеприимство в Израиле объясняют не только теплыми отношениям, сложившимися между двумя странами за последние четверть века, но и перспективой подписания многочисленных контрактов на миллиарды долларов, в том числе и в военной сфере.

Ожидается, что в результате этого трехдневного визита Индия еще шире распахнет двери для израильских компаний, ведущих разработки в области сельского хозяйства, высоких технологий и военно-промышленного комплекса.

Личная дружба

"Мой дорогой друг, Нарендра Моди! Мы долго ждали вас, почти 70 лет, - заявил Нетаньяху, обращаясь к индийскому гостю на торжественной церемонии в аэропорту Бен-Гурион. - Мы приветствуем вас с распростертыми объятиями. Мы любим Индию. Мы чтим вашу культуру, историю, вашу демократию и вашу приверженность её продвижению".

Красная дорожка, почетный караул, военный оркестр и личное присутствие первых лиц государства. По таким правилам в Израиле обычно встречают только одного человека - президента США. Несмотря на установившуюся в эти дни жарку погоду - 35 градусов в тени, - встречать Моди вместе с Нетаньяху в Бен-Гурион прибыли многие члены правительства, депутаты кнессета, главы религиозных конфессий и сотрудники МИДа.

Первый раз Нетаньяху и Моди встретились в Нью-Йорке в сентябре 2014 года в рамках Генеральной ассамблеи ООН. С тех пор, по словам израильского лидера, их постоянное общение на разных международных площадках переросло в личную дружбу.

"Я хорошо помню, как на первой нашей встрече Вы сказали, что когда речь идёт об отношениях между Израилем и Индией, то пределом может быть только небо. Но, на самом деле, дорогой мой друг, небо - отнюдь не предел, потому что сегодня даже наши космические программы действуют сообща, чтобы достичь еще больших высот", - заявил Нетаньяху.

В свою очередь индийский гость тоже решил удивить израильтян, опубликовав в "Твиттере" приветствие на иврите. Также на иврите Моди начал свое выступление, едва спустившись с трапа самолета.

"Мой визит отмечает силу многовековых связей между нашими обществами. Народ Израиля построил нацию на демократических началах. Индия приветствует ваши достижения!", - отметил индийский премьер.

История отношений

История непростых взаимоотношений между Индией и Израилем началась в 1948 году с самого образованием еврейского государства. Почти два года Индия отказывалась вообще признавать Израиль. Во времена холодной войны Дели занимал откровенно антиизраильскую позицию из-за боязни испортить отношения с мусульманским миром.

Кроме того, мусульмане традиционно составляли более 10% населения Индии, что тоже не могло не сказаться на формировании отношения к Израилю.

После распада Советского Союза ситуация изменилась. Война между силами западной коалиции и Саддамом Хусейном заставила руководство Индии задуматься в целом об изменении вектора своей внешней политики. Понравилась руководство Индии и позиция Израиля, заявившего о готовности ответить на обстрелы своей территории со стороны иракских военных. Многие в Индии тогда стали задаваться вопросом о возможности установления с Израилем дипломатических отношений.

"В 1992 году руководство Индии поняло, что дружба с Израилем принесет ему большую выгоду, - говорит профессор Эфраим Инбар, глава Центра стратегических исследований BESA при Университете Бар-Илан. - Индия остро нуждалась в технологических новшествах, которые в Израиле на тот момент развивались семимильными шагами".

По словам Инбара, следующие 25 лет были эффективно использованы как индийской, так и израильской стороной. Достаточно посмотреть на цифры: в 2016 году товарооборот между странами превысил 4,1 млрд долларов, в то время как в 1992 году он составлял всего 200 млн.

По данным министерства экономики Израиля, Индия занимает 9-ю строчку по объему израильского экспорта. Среди основных товаров - электронное и телекоммуникационное оборудование, химикаты, разработки в области сельского хозяйства, полезные ископаемые, нефтепродукты, пластик, резиновые изделия.

В начале июня правительство Израиля утвердило специальное решение, предоставляющее некоторые льготы компаниям, работающим на индийских рынках. Фактически речь идет о государственных инвестициях на сумму свыше 200 млн долларов, но в правительстве Израиля уверены, что будущая прибыль в виде налогов очень быстро покроет данные расходы.

Make in India

При этом не указывается общая сумма сделок, заключенных предприятиями военно-промышленного комплекса. Известно только то, что по экспорту вооружений в Индию Израиль занимает второе место после России. На третьем месте находятся Соединенные Штаты.

Незадолго до визита Моди в Израиль в парламенте Индии был представлен отчет о заключенных военных контрактах с иностранными государствами. Речь идет о 37 сделках, девять из которых приходятся на израильские компании.

Как отмечают некоторые военные обозреватели, преимущество Израиля над другими военными экспортерами в Индию заключается в комплексном подходе: Израиль способен контролировать весь процесс производства конкретного вида вооружений и в случае необходимости готов целиком перевести технологию производства на территорию страны-покупателя.

Данный факт удачно вписывается в концепцию нынешнего руководства Индии, которую принято называть "Make in India" - желание таким образом увеличить количество рабочих мест и производить весь продукт на своей территории.

"Не каждая страна согласится с требованием перевести производство оружия на чужую территорию. Израиль в этом плане не имеет претензий, так как мы таким образом убиваем сразу двух, а то и трех зайцев: увеличиваем прибыли, обеспечиваем стабильное производство за счет дешевой рабочей силы и не вызываем негативной реакции со стороны арабского мира, так как многие израильские товары выходят в итоге под местной маркой", - говорит высокопоставленный источник, в прошлом израильский военный, попросивший не называть его имени.

Ожидается, что в ходе визита Моди будет подписано соглашение о поставках в Индию зенитно-ракетного комплекса "Барак-8". Речь идет о ракетах класса "земля-воздух" среднего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии до 70 километров.

Данный комплекс является разработкой израильского концерна "Авиационная промышленность" (IAI) и находится на вооружении израильской армии с 1987 года. Речь идет о самой последней модели классификации MASRAM. В начале июня прошлого года в Индии прошли три успешных испытания новой системы, которая может уничтожать как наземные, так морские и воздушные цели.

Как отмечают специалисты, сумма сделки превысит 1,5 млрд долларов. Решение о закупке "Барак-8" было принято министерством обороны Индии в ноябре 2016 года после визита в Дели президента Израиля Реувена Ривлина.

Противотанковая ракета Spike - еще одна разработка, которую израильтяне надеются продать индийским партнерам. Переговоры о закупке таких ракет, способных уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до восьми километров, ведутся на протяжении последних трех лет. Ракета обладает автоматической системой наведения и применяется в более чем 17 армиях мира.

Разработанная концерном RAFAEL ракета стоит 200 тысяч долларов и считается одной из самых удачных с точки зрения оперативных возможностей в своей ценовой категории. Если сделка будет одобрена, Индия готова закупить на первом этапе не менее 2,5 тысяч таких ракет, включая пусковые установки. Таким образом, сумма одного контракта может превысить 500 млн долларов.

Среди других систем, которые Индия намерена закупить у Израиля, называют беспилотные летательные самолеты класса Heron, так называемые "умные шлемы для летчиков", системы раннего предупреждения для самолетов Phalcon и многое другое.

Некоторые контракты, заключенные между Индией и Израилем, останутся под грифом "совершенно секретно", о них запрещает распространяться израильская военная цензура.

Формула успеха

Говоря о важности визита Моди, Нетаньяху подчеркивает, что это, с его точки зрения, яркий пример доказательства успехов израильской внешней политики.

Ранее политические противники премьер-министра обвиняли его в том, что на Израиль оказывается мощное давление на международной арене, а глава кабинета Нетаньяху, который по совместительству занимает должность министра иностранных дел, ничего не предпринимает в этом направлении.

И хотя на международной арене Индия по-прежнему традиционно голосует против Израиля, пытаясь таким образом не нарушить отношения с арабским миром, тем не менее, в окружении Нетаньяху надеются на скорое изменение этой тенденции.

"Мы сотрудничаем в сфере водных ресурсов, сельского хозяйства, обороны, энергетики и многих других. Я считаю, что формула успеха проста - это ИТ в квадрате, а именно Индийский Талант, помноженный на Израильские Технологии. Это уровень математики, который я помню со студенческих времён, но я верю в реальную математику жизни", - заявил израильский премьер.