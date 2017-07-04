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НАБУ и САП представили доказательства незаконного обогащения Дейдея
07:46 05.07.2017 |
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура(САП) категорически не согласны с оценкой членов регламентного комитета Верховной Рады относительно представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата. Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП.
Этот документ назвали "недостаточно обоснованным, немотивированным" и таким, что "не содержит конкретных фактов".
"Подчеркиваем, вся доказательная база, полученная детективами НАБУ законно под процессуальным руководством прокуроров САП, вполне достаточная для принятия решения о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности", - сказано в заявлении.
Также отмечается, что лишения иммунитета является необходимым условием для продолжения досудебного расследования фактов незаконного обогащения Евгения Дейдея - уже в статусе подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение").
НАБУ также опубликовало фрагменты видеодопроса одного из свидетелей, которые во время заседания 3 июля были продемонстрированы членам регламентного комитета, аудиозаписи телефонных разговоров отдельных лиц, а также подробная схема анализа структуры доходов и расходов Евгения Дейдея и его жены. Схему, которая наглядно объясняет факты незаконного обогащения народного избранника.
Напомним, 3 июля Регламентный комитет не одобрил снятие неприкосновенности с депутата Дейдея.
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