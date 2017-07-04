Финансовые новости
- |
- 04.07.17
- |
- 23:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сколько еще нардепов воспользуются схемой Лещенко-Дейдея
08:29 04.07.2017 |
В таких условиях любая борьба с коррупцией превращается в Сизифов труд. Но, поскольку в тотально коррумпированной стране антикоррупционная деятельность тоже несет в себе очень высокие коррупционные риски, это бессмысленное занятие может приносить неплохой гешефт, оставаясь все также бессмысленным.
К таким неутешительным выводам приводит счастливый конец истории со снятием депутатской неприкосновенности с обвиненного в получении незаконных доходов нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Справедливости ради стоит отметить, что конец этой истории не вполне конец (Генпрокуратура обещает не оставлять попыток привлечь народного избранника к ответственности), хотя вполне счастливый и во многом знаковый.
Тут, разумеется, нужно, не откладывая в долгий ящик, оговориться, что Дейдей совершенно и полностью невиновен, и мы никоим образом не утверждаем, что он хоть как-то, совсем чуть-чуть, замешан в каких-то хоть сколько-нибудь коррупционных делах, как, собственно, и любой другой высокопоставленный государственный муж, обвинительное заключение суда в отношении которого не вступило в законную силу. Правда, подобные судебные вердикты, если и не напрочь отсутствуют в нашей реальности, то случаются настолько редко, что этой вероятностью можно смело пренебречь. Так что Дейдей, равно как и все его коллеги по политическому процессу, включая соратников и оппонентов, априори кристально честный человек и будет таковым, пока смерть не разлучит его с общественно полезной деятельностью.
Тем не менее, его история настолько показательна, что может стать образцом для подражания для других украинских е-декларантов. Дело в том, что Евгений Сергеевич задекларировал в своей электронной декларации что-то около 1,5 млн гривен годового дохода. Сумма, конечно, в масштабах нашей политической тусовки, более чем скромная. А потратил парламентарий немногим менее 6,5 млн гривен. Именно это несоответствие доходной и расходной частей в семейном бюджете народного избранника и вызвало подозрения генерального прокурора Юрия Луценко, узревшего тут нарушение фундаментального закона физики о сохранении вещества. Чтобы как следует изучить феномен возникновения из ниоткуда приблизительно 5 млн денежных знаков, Юрий Витальевич и попросил народных депутатов снять с Дейдея депутатскую неприкосновенность, чтобы потом подвергуть всей строгости процессуальных действий. Правда, вместе с Евгением Сергеевичем в список на снятие неприкасаемости попали еще пять депутатов, но Дейдей оказался в очереди первым, а потому и внимание к его случаю особое.
Регламент, как известно, предполагает, что перед вынесением вопроса о снятии неприкосновенности в сессионный зал для голосования, вопрос должны тщательно изучить в регламентном комитете на предмет достаточности оснований для снятия неприкосновенности. Если комитет считает доказательства весомыми, то вопрос отправляется в зал на голосование, ну а если нет, то и суда нет. И тут в регламентном комитете Дейдей легко, непринужденно и при поддержке зала (комитет возглавляет однопартиец Дейдея Павел Пинзеник) переиграл сурового генпрокурора в одну калитку.
Евгений Сергеевич объяснил, что подозрительную сумму он одолжил у своего приятеля бизнесмена из Днепра Игоря Линчевского, и, дабы не быть обвиненным в голословности, приятеля комитету предъявил, как говорится, в натуре. Линчевский тут же подтвердил, что одалживал Дейдею немалую сумму и даже получил от того расписку, правда, не сразу, а несколько погодя после вручения денег, поскольку, поразмыслив, вдруг испугался, что Дейдей может денег не вернуть. Святой Богоматерью Линчевский не клялся, креста не целовал, но пообещал в случае надобности пройти тест на детекторе лжи, что в условиях отделения церкви от государства почти тоже самое.
Не смотря на все протесты генпрокурора, которому не понравилось, что заседание комитета превратили в суд с допросами свидетелей, парламентарии объяснениями бизнесмена остались полностью удовлетворены, посчитав обвинения Луценко полностью необоснованными. Ну, одолжил коллега несколько миллионов у друга на покупку квартиры и двух машин. Подумаешь, эка невидаль! Никакого криминала тут нет, а Луценко к Дейдею просто придирается, наверное, по политическим мотивам. Сам Дейдей тут же подкинул мысль, что все происходящее - это происки его политического оппонента Михеила Саакашвили. Правда, не совсем понятно, какое Саакашвили имеет отношение к декларации Дейдея и покупке им разного движимого и недвижимого имущества. К тому же неясно, как он вступил в преступный антидейдеевский сговор с Луценко - соратником его главного на сегодняшний день политического врага президента Порошенко. Так что оставим эту версию исключительно на совести самого Дейдея.
Никоим образом коллег-депутатов не смутил и тот факт, что Дейдей одолжил свои миллионы без всяких процентов. То есть пользуется чужими деньгами совершенно бесплатно. Но и это нас никоим образом не должно удивлять. Подобное, похоже, становится доброй депутатской традицией. Как тут не вспомнить о еще одном молодом и перспективном народном избраннике Сергее Лещенко. История с его скромной квартиркой в центре Киева идентична дейдеевской. Тот, как все прекрасно помнят, тоже одалживал миллионы на квартиру у друзей и родственников, тоже бесплатно и у него, в отличие от Дейдея, даже справка есть о том, что не коррупционер. И как после этого что-то предъявлять Дейдею? Получатся какие-то двойные стандарты, а они в демократическом обществе недопустимы.
Так что все остальные заполнители е-деклараций могут вздохнуть с облегчением. Если вдруг у них и найдут какие-то доходы непонятного происхождения, то рецепт спасения есть, он успешно опробован и работает. Всегда можно сказать, что одолжил у товарища, и даже самого товарища привести, который все подтвердит, на Конституции поклянется, крест поцелует или совершит другие ритуальные действия.
Есть правда во всей этой схеме слабое место. В немного менее коррупционных странах, чем Украина, получение беспроцентных кредитов как-бы тоже считается коррупцией. Но то, преимущественно, страны буржуазные и протестантские, без православно-социалистических традиций. Там по-буржуйски уверены, что никто никому денег бесплатно не дает, как минимум сколько-нибудь приличные суммы. Буржуи - они народ алчный и падкий на прибыль. И если кто-то, занимающий хоть какое-то мало-мальски заметное положение во власти, получает деньги бесплатно, пусть и во временное пользование, то есть серьезный повод задуматься, а не оказывает ли ему кто-то такую вот бесплатную услугу в обмен на иную услугу, связанную с работой заемщика. А это уже коррупция, за чем следует, если не тюрьма, то грандиозный скандал и конец политической карьеры.
Но в нашей стране, как видим, мало кому и в голову приходит строить подобные конструкции, и уж тем более не приходит это в голову депутатам и регламентного комитета. Во-первых, все прекрасно понимают, откуда деньги, а во-вторых, в нашей ментальности лояльность к коррупции парадоксальным образом непротиворечиво уживается с православным нестяжательством. Беспроцентные миллионные одалживания, в правдивость которых никто по большому счету не верит, тем не менее, не кажутся никому чем-то противоестественным. Нельзя же на друзьях наживаться, даже если и давать огромные суммы в долг на долгие годы. Вот так и живем в зачарованном кругу. Все ненавидят коррупционную власть, постоянно твердя, что "все они одинаковые" и все "ворюги", но в глубине души воспринимаем происходящее как привычное и естественное и не представляем, как жить по-другому.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
|Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
|Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
|Кабмин предлагает в 2 раза сократить срок подготовки предприятия к приватизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент одобрил расширение торговых преференций Украине
|Земельная реформа до сих пор нарабатывается - Гройсман
«Мы занимались и занимаемся подготовкой закона об обороте земель. На самом деле всегда в Украине говорили о том, будет или не будет в Украине мораторий на землю. Я планирую предложить модель оборота земель в интересах украинских граждан», - сказал Гройсман.
|Генпрокуратура открыла дело о доведении ПриватБанка до неплатежеспособности - глава правления
|В Украине восстанавливается спрос на автокредиты
|Бой за серую зону. Что происходит под Каменкой
|"Схемы" и "скрутки": как справиться с махинациями в налогах
Это интересно
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
|iPhone 8 показали на видео со всех сторон
|Эксперты: вирусу Petya ваши деньги были не нужны
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?