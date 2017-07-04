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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сколько еще нардепов воспользуются схемой Лещенко-Дейдея

08:29 04.07.2017 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

В таких условиях любая борьба с коррупцией превращается в Сизифов труд. Но, поскольку в тотально коррумпированной стране антикоррупционная деятельность тоже несет в себе очень высокие коррупционные риски, это бессмысленное занятие может приносить неплохой гешефт, оставаясь все также бессмысленным.

К таким неутешительным выводам приводит счастливый конец истории со снятием депутатской неприкосновенности с обвиненного в получении незаконных доходов нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея. Справедливости ради стоит отметить, что конец этой истории не вполне конец (Генпрокуратура обещает не оставлять попыток привлечь народного избранника к ответственности), хотя вполне счастливый и во многом знаковый.

Тут, разумеется, нужно, не откладывая в долгий ящик, оговориться, что Дейдей совершенно и полностью невиновен, и мы никоим образом не утверждаем, что он хоть как-то, совсем чуть-чуть, замешан в каких-то хоть сколько-нибудь коррупционных делах, как, собственно, и любой другой высокопоставленный государственный муж, обвинительное заключение суда в отношении которого не вступило в законную силу. Правда, подобные судебные вердикты, если и не напрочь отсутствуют в нашей реальности, то случаются настолько редко, что этой вероятностью можно смело пренебречь. Так что Дейдей, равно как и все его коллеги по политическому процессу, включая соратников и оппонентов, априори кристально честный человек и будет таковым, пока смерть не разлучит его с общественно полезной деятельностью.

Тем не менее, его история настолько показательна, что может стать образцом для подражания для других украинских е-декларантов. Дело в том, что Евгений Сергеевич задекларировал в своей электронной декларации что-то около 1,5 млн гривен годового дохода. Сумма, конечно, в масштабах нашей политической тусовки, более чем скромная. А потратил парламентарий немногим менее 6,5 млн гривен. Именно это несоответствие доходной и расходной частей в семейном бюджете народного избранника и вызвало подозрения генерального прокурора Юрия Луценко, узревшего тут нарушение фундаментального закона физики о сохранении вещества. Чтобы как следует изучить феномен возникновения из ниоткуда приблизительно 5 млн денежных знаков, Юрий Витальевич и попросил народных депутатов снять с Дейдея депутатскую неприкосновенность, чтобы потом подвергуть всей строгости процессуальных действий. Правда, вместе с Евгением Сергеевичем в список на снятие неприкасаемости попали еще пять депутатов, но Дейдей оказался в очереди первым, а потому и внимание к его случаю особое.

Регламент, как известно, предполагает, что перед вынесением вопроса о снятии неприкосновенности в сессионный зал для голосования, вопрос должны тщательно изучить в регламентном комитете на предмет достаточности оснований для снятия неприкосновенности. Если комитет считает доказательства весомыми, то вопрос отправляется в зал на голосование, ну а если нет, то и суда нет. И тут в регламентном комитете Дейдей легко, непринужденно и при поддержке зала (комитет возглавляет однопартиец Дейдея Павел Пинзеник) переиграл сурового генпрокурора в одну калитку.

Евгений Сергеевич объяснил, что подозрительную сумму он одолжил у своего приятеля бизнесмена из Днепра Игоря Линчевского, и, дабы не быть обвиненным в голословности, приятеля комитету предъявил, как говорится, в натуре. Линчевский тут же подтвердил, что одалживал Дейдею немалую сумму и даже получил от того расписку, правда, не сразу, а несколько погодя после вручения денег, поскольку, поразмыслив, вдруг испугался, что Дейдей может денег не вернуть. Святой Богоматерью Линчевский не клялся, креста не целовал, но пообещал в случае надобности пройти тест на детекторе лжи, что в условиях отделения церкви от государства почти тоже самое.

Не смотря на все протесты генпрокурора, которому не понравилось, что заседание комитета превратили в суд с допросами свидетелей, парламентарии объяснениями бизнесмена остались полностью удовлетворены, посчитав обвинения Луценко полностью необоснованными. Ну, одолжил коллега несколько миллионов у друга на покупку квартиры и двух машин. Подумаешь, эка невидаль! Никакого криминала тут нет, а Луценко к Дейдею просто придирается, наверное, по политическим мотивам. Сам Дейдей тут же подкинул мысль, что все происходящее - это происки его политического оппонента Михеила Саакашвили. Правда, не совсем понятно, какое Саакашвили имеет отношение к декларации Дейдея и покупке им разного движимого и недвижимого имущества. К тому же неясно, как он вступил в преступный антидейдеевский сговор с Луценко - соратником его главного на сегодняшний день политического врага президента Порошенко. Так что оставим эту версию исключительно на совести самого Дейдея.

Никоим образом коллег-депутатов не смутил и тот факт, что Дейдей одолжил свои миллионы без всяких процентов. То есть пользуется чужими деньгами совершенно бесплатно. Но и это нас никоим образом не должно удивлять. Подобное, похоже, становится доброй депутатской традицией. Как тут не вспомнить о еще одном молодом и перспективном народном избраннике Сергее Лещенко. История с его скромной квартиркой в центре Киева идентична дейдеевской. Тот, как все прекрасно помнят, тоже одалживал миллионы на квартиру у друзей и родственников, тоже бесплатно и у него, в отличие от Дейдея, даже справка есть о том, что не коррупционер. И как после этого что-то предъявлять Дейдею? Получатся какие-то двойные стандарты, а они в демократическом обществе недопустимы.

Так что все остальные заполнители е-деклараций могут вздохнуть с облегчением. Если вдруг у них и найдут какие-то доходы непонятного происхождения, то рецепт спасения есть, он успешно опробован и работает. Всегда можно сказать, что одолжил у товарища, и даже самого товарища привести, который все подтвердит, на Конституции поклянется, крест поцелует или совершит другие ритуальные действия.

Есть правда во всей этой схеме слабое место. В немного менее коррупционных странах, чем Украина, получение беспроцентных кредитов как-бы тоже считается коррупцией. Но то, преимущественно, страны буржуазные и протестантские, без православно-социалистических традиций. Там по-буржуйски уверены, что никто никому денег бесплатно не дает, как минимум сколько-нибудь приличные суммы. Буржуи - они народ алчный и падкий на прибыль. И если кто-то, занимающий хоть какое-то мало-мальски заметное положение во власти, получает деньги бесплатно, пусть и во временное пользование, то есть серьезный повод задуматься, а не оказывает ли ему кто-то такую вот бесплатную услугу в обмен на иную услугу, связанную с работой заемщика. А это уже коррупция, за чем следует, если не тюрьма, то грандиозный скандал и конец политической карьеры.

Но в нашей стране, как видим, мало кому и в голову приходит строить подобные конструкции, и уж тем более не приходит это в голову депутатам и регламентного комитета. Во-первых, все прекрасно понимают, откуда деньги, а во-вторых, в нашей ментальности лояльность к коррупции парадоксальным образом непротиворечиво уживается с православным нестяжательством. Беспроцентные миллионные одалживания, в правдивость которых никто по большому счету не верит, тем не менее, не кажутся никому чем-то противоестественным. Нельзя же на друзьях наживаться, даже если и давать огромные суммы в долг на долгие годы. Вот так и живем в зачарованном кругу. Все ненавидят коррупционную власть, постоянно твердя, что "все они одинаковые" и все "ворюги", но в глубине души воспринимаем происходящее как привычное и естественное и не представляем, как жить по-другому.
 

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