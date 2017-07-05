Курс доллара на межбанке 4 июля вырос из-за сезонного фактора

Курс доллара на межбанке 4 июля приподнялся на 6 копеек, и зафиксировался в рамках 26,04-26,05 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Из-за неработающих американских банков (в США сегодня отмечали День независимости), валютная торговля была неактивной, и объем сделок небольшим: сократился со вчерашних $184,08 млн. до $161,7 млн.

«После открытия межбанковских торгов на уровнях 26,0-26,01 грн./$ котировки бодренько направились вверх. К обеду курс доллара достиг 26,03-26,05 грн./$. После обеда котировки отметились на внутридневном максимуме 26,04-26,06 грн./$. Завершились безналичные торги в диапазоне 26,04-26,05 грн./$», - уточнил Верхградский.

Переплачивали немногие. По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, большинство сделок все же заключалось по более низким ценам - в рамках 26,01-26,03 грн./$.

Большинство сделок сегодня заключалось на условиях tom (с поставкой доллара завтра). Из-за активизации курсовых колебаний паре евро-доллар, компании стали не так активно работать через евровалюту в то время, когда не работают в американский банки.

Разгромный отчет о кредитных неплатежах в Приватбанке, озвученный 4 июля, не сказался на настроениях межбанка и курсе доллара, однако финансисты не исключают, что это все-таки произойдет позже. После новых вливаний в капитал национализированного банка.

«Психологически отчет по Приватбанку не сказался на настроениях участников торгов, но по факту капитализации финучреждения мы не исключаем более серьезных волнений на валютном рынке. Потому что для этого может быть произведена допэмиссия гривны, что безусловно, ускорит инфляцию и окажет давление на валютный рынок», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Завтра финансисты ждут еще большего подорожания доллара. Правда, пока не из-за докапитализации Приватбанка, а главным образом по сезонным причинам - связанным с сегодняшним праздником в США: 4 июля из-за неработающих американских банков на счета наших экспортеров не поступил доллар, так что 5 числа они не выйдут с его обязательной продажей. Будут торговать лишь тем, что припасли за последнее время (необязательной частью выручки). И, видать, будут торговать не очень активно.

«На счетах компаний по-прежнему остаются солидные запасы гривневой ликвидности, в связи с чем экспортеры не торопятся продавать свободную часть валютной выручки», - объяснил Станислав Верхградский.

Банкиры не ждут завтра крупных валютных распродаж, хотя считают их выгодными и советуют проводить.

«Сегодняшний рост и возможное продолжение движения наверх завтра стоит использовать для тактических продаж доллара против гривны. Позднее курс должен пойти ниже», - заверил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

Тем не менее, казначеи практически не сомневается, что доллара завтра будет не хватать, потому и ждут его подорожания.

«Выходной вторник в США 5 июля может отразиться сокращением валютного предложения на межбанковском рынке. Открытие межбанка в среду ожидаем в диапазоне 26,05-26,10 грн./$», - спрогнозировал Станислав Верхградский.

В тоже время финансисты продолжают хором говорить о дальнейшем откате курса доллара после прихода в Украина отложенной экспортной выручки.

«Уже в четверг может сработать отложенное предложение и курс вновь снизится в район 25,95-26,0 грн./$. В краткосрочной перспективе период вывода дивидендов будет оказывать влияние на курсоформирование, подтягивая котировки вверх. При этом серьезной раскачки курса в ближайшие дни мы не ожидаем - благоприятные сезонные факторы продолжат поддерживать национальную валюту», - заверил Олег Куринной.

При этом финансисты пока не ждут серьезной раскачки на легальном наличном рынке. Он, кстати, перестал полностью повторять движения межбанка. Сегодня цена доллара в кассах проседала на 2-3 копейки в течение дня.

Самый дешевый доллар на продажу людям предлагали обменки небанковских финучреждений: по 25,83-25,85 грн./$. У банков низким ценником считалось 25,89-25,90 грн./$, и здесь, как обычно, работали немногие: Банк инвестиций и сбережений, банк «Глобус».

Большинство банков торговало долларом в рамках 26,0-26,05 грн./$: Укргазбанк, ПУМБ, БТА Банк, Экспресс Банк, Альфа Банк, Банк Пивденный, Универсалбанк и др.

Системные же структуры продолжали завышать курсы продажи валюты - до 25,08-26,20 грн./$: Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк.

Выкупали доллар у людей во вторник в диапазоне 25,60-26,85 грн./$.

4 июля курс доллара заметно раскачали на черном рынке, здесь под вечер начались спекуляции. День у менял начинался в рамках 25,79-25,86 грн./$, после чего цены просели к 25,77-25,83 грн./$, а к вечеру произошел скачок вверх - к 25,82-25,92 грн./$. Барыги надеются на завтрашний курсовой скачок межбанке, и под него разогревают свои цены.