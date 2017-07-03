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Земельная реформа до сих пор нарабатывается - Гройсман
14:18 04.07.2017 |
Правительство до сих пор работает над проектом Закона Украины «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы занимались и занимаемся подготовкой закона об обороте земель. На самом деле всегда в Украине говорили о том, будет или не будет в Украине мораторий на землю. Я планирую предложить модель оборота земель в интересах украинских граждан», - сказал Гройсман.
Он напомнил, что правительство будет предлагать не продавать землю иностранцам, запретит продажу земель крупным холдингам.
"Мы сейчас работаем с фермерами, мы будем вести диалог с украинским обществом и объяснять, будем понимать, что люди говорят и будем делать из этого выводы», - заверил глава правительства.
«А просто снять мораторий - так это не мой путь. И чтобы людей сделать бедными - мы тоже на это не пойдем», - заверил Гройсман.
Напомним: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обещало к 1 июля 2017 года подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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«Мы занимались и занимаемся подготовкой закона об обороте земель. На самом деле всегда в Украине говорили о том, будет или не будет в Украине мораторий на землю. Я планирую предложить модель оборота земель в интересах украинских граждан», - сказал Гройсман.
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