Земельная реформа до сих пор нарабатывается - Гройсман

Правительство до сих пор работает над проектом Закона Украины «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы занимались и занимаемся подготовкой закона об обороте земель. На самом деле всегда в Украине говорили о том, будет или не будет в Украине мораторий на землю. Я планирую предложить модель оборота земель в интересах украинских граждан», - сказал Гройсман.

Он напомнил, что правительство будет предлагать не продавать землю иностранцам, запретит продажу земель крупным холдингам.

"Мы сейчас работаем с фермерами, мы будем вести диалог с украинским обществом и объяснять, будем понимать, что люди говорят и будем делать из этого выводы», - заверил глава правительства.

«А просто снять мораторий - так это не мой путь. И чтобы людей сделать бедными - мы тоже на это не пойдем», - заверил Гройсман.

Напомним: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обещало к 1 июля 2017 года подать на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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