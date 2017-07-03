МВФ исключит требование о земельной реформе для очередного транша Украине, - источник

Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ).

«Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард (глава МВФ) согласилась», - сообщил AgroPortal.ua источник, близкий к переговорам сторон в США.

По его словам, пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

«На сегодня между Порошенко и Лагард было достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша», - добавил источник.

Ранее МВФ заявлял, что обязательным условиям для завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине очередного кредитного транша, является проведение пенсионной и земельной реформы.