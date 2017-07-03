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МВФ исключит требование о земельной реформе для очередного транша Украине, - источник
17:36 03.07.2017 |
Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ).
«Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард (глава МВФ) согласилась», - сообщил AgroPortal.ua источник, близкий к переговорам сторон в США.
По его словам, пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.
«На сегодня между Порошенко и Лагард было достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша», - добавил источник.
Ранее МВФ заявлял, что обязательным условиям для завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF и выделения Украине очередного кредитного транша, является проведение пенсионной и земельной реформы.
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