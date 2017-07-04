Финансовые новости
- |
- 04.07.17
- |
- 22:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Генпрокуратура открыла дело о доведении ПриватБанка до неплатежеспособности - глава правления
11:59 04.07.2017 |
Национализированный ПриватБанк (Киев) с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и при их обслуживании и направил эти материалы в Генеральную прокуратуру, заявил глава правления финучреждения Александр Шлапак.
"Генпрокуратура сегодня впервые открыла уголовные дела по ст. 218 и 220 - доведение банка до неплатежеспособности", - заявил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.
А.Шлапак уточнил, что речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.
Глава правления уточнил, что ставка по новым кредитам составила 10,5% годовых, тогда как кредитный комитет банка утвердил ставку 34% годовых, а банк привлекал средства Нацбанка Украины под 22%, у физлиц - под 19%, у юрдлиц - под 14,2%.
"Это вершина финансовой пирамиды ПриватБанка", - отметил А.Шлапак.
По его словам, практически все новые заемщики не вели хозяйственную деятельность, были созданы менее года назад и имели негативное финансовое положение.
Глава правления уточнил, что все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет - ИФ) с превышением полномочий. Нацбанку предоставлялись недостоверные данные по непокрытому кредитному риску и несформированным резервам, а заемщики не проверялись на связанность, их финансовое положение искусственно завышалось.
Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.
На минувшее неделе Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин снял ограничения, сдерживающие расчеты по мобильному телефону
|Представление на Довгого содержит существенные недостатки, будет направлено спикеру Рады - решение регламентного комитета
|Кабмин намерен оставить в госсобственности 15 особо важных предприятий
|Кабмин предлагает в 2 раза сократить срок подготовки предприятия к приватизации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Европарламент одобрил расширение торговых преференций Украине
|Земельная реформа до сих пор нарабатывается - Гройсман
«Мы занимались и занимаемся подготовкой закона об обороте земель. На самом деле всегда в Украине говорили о том, будет или не будет в Украине мораторий на землю. Я планирую предложить модель оборота земель в интересах украинских граждан», - сказал Гройсман.
|Генпрокуратура открыла дело о доведении ПриватБанка до неплатежеспособности - глава правления
|В Украине восстанавливается спрос на автокредиты
|Бой за серую зону. Что происходит под Каменкой
|"Схемы" и "скрутки": как справиться с махинациями в налогах
Это интересно
|Хотите, чтобы ваша новая должность называлась "ниндзя времени"?
|В новой Audi A8 появится массаж ног
|Отныне тесты для получения удостоверения водителя в Украине будут сдавать по новым экзаменационным вопросам
|LG будет поставлять системы кругового обзора для премиальных немецких автомобилей
|iPhone 8 показали на видео со всех сторон
|Эксперты: вирусу Petya ваши деньги были не нужны
|Спутниковые войны: кому достанется небо над Европой?