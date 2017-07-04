Генпрокуратура открыла дело о доведении ПриватБанка до неплатежеспособности - глава правления

Национализированный ПриватБанк (Киев) с помощью аудитора установил системные нарушения со стороны бывшего менеджмента банка при выдаче займов на 133 млрд грн и при их обслуживании и направил эти материалы в Генеральную прокуратуру, заявил глава правления финучреждения Александр Шлапак.

"Генпрокуратура сегодня впервые открыла уголовные дела по ст. 218 и 220 - доведение банка до неплатежеспособности", - заявил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

А.Шлапак уточнил, что речь идет о кредитах 36 компаниям на 133 млрд грн, которые были выданы в октябре-ноябре 2016 года и за счет которых были погашены кредиты 193 других заемщиков банка, больше половины которых имели ставку 12-12,5% годовых с привязкой к курсу доллара и реальные залоги.

Глава правления уточнил, что ставка по новым кредитам составила 10,5% годовых, тогда как кредитный комитет банка утвердил ставку 34% годовых, а банк привлекал средства Нацбанка Украины под 22%, у физлиц - под 19%, у юрдлиц - под 14,2%.

"Это вершина финансовой пирамиды ПриватБанка", - отметил А.Шлапак.

По его словам, практически все новые заемщики не вели хозяйственную деятельность, были созданы менее года назад и имели негативное финансовое положение.

Глава правления уточнил, что все 36 кредитов были подписаны бывшим главой правления (на тот момент Александр Дубилет - ИФ) с превышением полномочий. Нацбанку предоставлялись недостоверные данные по непокрытому кредитному риску и несформированным резервам, а заемщики не проверялись на связанность, их финансовое положение искусственно завышалось.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

На минувшее неделе Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения им экономических нормативов.

