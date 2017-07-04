В Украине восстанавливается спрос на автокредиты

Иван ПАВЛЮК, Деловая столица

По данным Auto-Consulting, в июне объем продаж новых автомобилей вырос на 45% по сравнению с маем прошлого года. Всего за шесть месяцев дилеры продали 36,38 тыс. машин, что на 35% больше, чем год назад.

Автомобильным бумом это назвать пока сложно, но тенденция очевидна. Экономика идет на поправку, население увереннее смотрит в завтрашний день, спрос на авто восстанавливается.

Растет и доля автомобилей, купленных за кредитные деньги. "В апреле 2017 г. все вместе банки выдали почти 900 автокредитов, в мае - около 1000. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был в пределах 600-800 кредитов в месяц. Рост произошел благодаря повышению спроса на автомобили и увеличению доли кредитных продаж с прошлогодних 11 до 15% по итогам мая 2017 г.", - констатирует руководитель направления автокредитования АО "ТАСкомбанк" Руслан Бокач.

Банкиры надеются, что новых потрясений не будет и рынок продолжит расти. Потенциал для этого есть: до 2014 г. доля автомобилей, купленных в кредит, была гораздо выше и достигала 20% в общем объеме.

К тому же из-за падения ставок по депозитам, которые уже не только не позволяют заработать, но даже не защищают сбережения от инфляции, украинцы будут охотнее вкладываться в крупные покупки. В этом контексте приобретение автомобиля выглядит вполне привлекательным вариантом инвестирования обесценивающихся накоплений.

Скорее всего, увеличится и количество автокредиторов. Сегодня услугу по кредитованию на покупку новых авто декларирует примерно два десятка банков. Однако реально выдают такие кредиты менее половины. Многие под видом автозаймов продвигают обычные кеш-кредиты, предлагая клиенту взять требуемую сумму наличных без залога под баснословно высокую ставку.

Ликвидность у банков есть и даже с избытком, но это короткие деньги. Чтобы кредитовать на покупку авто, финучреждениям нужно привлекать средне- и долгосрочные депозиты. Но после тотального банкопада последних лет население не готово доверять банкам деньги надолго. Как только тенденция поменяется, банки начнут кредитовать более охотно.

Разборчивые кредиторы

По словам финансистов, в большинстве случаев займы на авто берут представители среднего класса. Средняя сумма кредита на покупку иномарки на рынке составляет порядка 400-600 тыс. грн.

Получить финансирование не так уж просто. Банки тщательно фильтруют заявки и проверяют платежеспособность потенциальных клиентов, чтобы избежать роста "плохих" кредитов. Их в портфелях кредиторов и без того слишком много: по последним подсчетам НБУ, более 55%. Это значит, что едва ли не каждый второй кредит является проблемным. Из-за этого финучреждения вынуждены формировать дополнительные резервы, нести убытки и постоянно увеличивать капиталы.

На получение кредита может претендовать клиент, который официально трудоустроен (стаж на последнем месте работы не менее 12 мес.), может документально подтвердить свои доходы, иметь положительную кредитную историю. Если выяснится, что у кандидата есть непогашенный долг или он раньше допускал просрочки при обслуживании займа, с мечтами о кредите можно сразу проститься. Некоторые банки также настаивают на поручительстве по кредиту. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать половину семейного бюджета.

"Основным требованием банка к клиенту была и остается его кредитоспособность. Ужесточение правил оценки платежеспособности произошло еще несколько лет назад, и новые требования остаются стабильными. На определение уровня платежеспособности влияет и запрашиваемая клиентом сумма кредита. В среднем это около 400 тыс. грн", - отмечает директор департамента розничного бизнеса Ощадбанка Валерия Малахова.

Большинство банков кредитуют на срок до семи лет и предлагают две схемы погашения на выбор - аннуитет или классический, предусматривающий возможность досрочного погашения. Требования к минимальному авансовому взносу колеблются в диапазоне от 10 до 50%. Во многом эта цифра зависит от марки и модели желанного автомобиля.

Ставки начинают снижаться

Автокредиты остаются довольно дорогими, но цены на них постепенно падают. Во-первых, это происходит благодаря снижению ставок по депозитам. По данным НБУ, только за май средняя процентная ставка по вкладам населения упала на 0,6% - до 12,2% годовых. Получая сравнительно дешевый ресурс, банки могут позволить себе снижать проценты по кредитам.

Во-вторых, сказывается постепенное увеличение конкуренции на рынке. Количество банков, которые предоставляют услугу автокредитования, увеличивается. На рынок выходят новые игроки. Условия по автокредитованию становятся интереснее по сравнению с прошлым годом. "Эффективная ставка на данный момент в среднем по рынку составляет 22%. Возможно, она еще снизится при удешевлении стоимости ресурсов", - допускает Руслан Бокач. Для сравнения: по данным НБУ, средневзвешенная ставка по гривневым кредитам домохозяйствам в целом намного выше, в мае 2017 г. она составляла 29,7%.

По словам члена правления АО "ОТП Банк" Владимира Мудрого, ставки по кредитам на покупку новых автомобилей сейчас самые низкие, если сравнивать их с другими кредитными предложениями для физических лиц. Причина - сравнительно небольшое количество проблемных займов в автопортфеле банков. Клиенты, готовые покупать новые авто, в большинстве относятся к среднему классу и обслуживают кредиты исправно. Но кредиторы обещают проявлять лояльность и к менее обеспеченным заемщикам. "При увеличении спроса на бюджетные модели авто банки будут удерживать ставки на текущем уровне в ближайшем будущем", - прогнозирует Владимир Мудрый.

Сопутствующие расходы

Выбирать кредитора, ориентируясь исключительно на предлагаемую им номинальную ставку по кредиту, не стоит. Ведь цена самого займа - еще далеко не все затраты заемщика. "Есть условия, которые на первоначальном этапе привлекательны. Но при детальном анализе и просчете суммарная стоимость автокредита будет выше", - отмечает Валерия Малахова.

Так, практически все банки берут разовую комиссию за выдачу кредита. В разных финучреждениях ее размер колеблется от 1 до 4% от суммы займа. Кроме того, банк может установить комиссию за перевод средств на счет автосалона. А это еще 0,5-1% от суммы.

Еще одна статья расходов - покупка страховых полисов. Залогом по кредиту является авто. И его придется застраховать на все случаи жизни. Во-первых, новоиспеченному автовладельцу нужно заключить договор обязательного страхования ответственности автовладельца (так называемой "автогражданки"). Во-вторых, многие кредиторы настаивают на страховании самого заемщика от несчастного случая (на случай, если с ним что-то случится и он не сможет обслуживать кредит). Ну и самый дорогой полис - это КАСКО (страхование самого автомобиля). Его стоимость может составлять 5-6% от стоимости машины. Тариф зависит от целого ряда условий, начиная от возраста и стажа вождения заемщика и заканчивая местом парковки.

Каждый из вышеперечисленных страховых договоров необходимо перезаключать ежегодно - на протяжении всего срока кредитного договора. Здесь очень важный момент - круг страховых компаний, аккредитованных при банке. Чем больше страховщиков в списке, тем выше шансы клиента подобрать более качественное покрытие по лояльному тарифу.

Партнерские программы

Один из самых активных сегментов на рынке автокредитов - партнерские программы. Банки разрабатывают их совместно с автосалонами, автопроизводителями или страховыми компаниями. Ставки по таким займам ниже, а условия лояльнее. Неудивительно, что они пользуются спросом у заемщиков. Львиную долю прироста кредитного портфеля банков обеспечивают именно такие программы. "На рынке сейчас представлены почти исключительно совместные программы банков с автодилерами. Они предоставляют более лояльные условия и таргетированы на определенный сегмент покупателя или марки авто", - рассказывает начальник управления продаж кредитных продуктов Укрсоцбанка Татьяна Никитина.

Ставки по партнерским автокредитам колеблются в диапазоне 6-18% годовых. Это гораздо меньше, чем при стандартных условиях. Например, ставка по автокредиту на год при внесении 30%-ного аванса вполне может составить 6-7%.

А иногда клиент может взять финансирование и под символические 0,01% годовых. Но только выполнив определенные условия. На нулевые кредиты могут рассчитывать покупатели, которые в состоянии свнести солидный собственный взнос - 50-70% от стоимости автомобиля. Либо готовы быстро вернуть долг банку, погасив кредит в течение года. Банкиры могут позволить себе такую щедрость, как нулевые кредиты. "Потерянную" прибыль от процентов по партнерскому кредиту им компенсируют производители и автодилеры. Им нужно увеличивать продажи и расширять каналы сбыта. Поэтому дилеры пытаются сделать финансирование доступным и для тех клиентов, которые не могут расплатиться за авто одним махом или хотят поменять свою "лошадку" на машину более высокого класса.

По статистике кредиторов, покупатели автомобилей эконом-класса берут кредиты в основном на максимальный срок и с минимальным авансом и платят при этом более высокие проценты. Хотя при таких условиях переплата по кредиту получается максимальной. Те же, кто может себе позволить дорогие иномарки, наоборот, просят финансирование на один-два года и оплачивают сразу около половины стоимости автомобиля. При таких параметрах кредита его стоимость близка к минимальной. "В целом по рынку почти треть составляют кредиты с авансом 50% и более. На займы с авансом до 20% на максимально возможный срок приходится каждая четвертая сделка", - говорит Руслан Бокач.

В партнерских программах есть и минусы. Например, не все модели авто даже у одного и того же автодилера подпадают под акционные условия. Так что не факт, что под 0% годовых удастся купить именно ту машину, которую вы выбрали. Кроме того, к заемщикам, претендующим на дешевые кредиты, банки не менее требовательны, чем к обычным. Так что кандидатам все равно придется проходить через фильтр и соответствовать всем жестким условиям кредиторов.