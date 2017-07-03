В июне украинский авторынок вырос на 45%

Как сообщает AUTO-Consulting, в июне продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 45% до показателя 6829 шт. В первый месяц лета авторынок подал хороший сигнал: продажи увеличились у половины операторов, притом наметился и новый тренд.

По итогам полугодия 2017 г, усилиями всех операторов уже реализовано 36375 новых легковых автомобилей, что на 35% больше, чем год назад.

Лидером украинского авторынка в июне стала Renault, которой теперь принадлежит 10,8% рынка. На втором месте - Toyota. Третью позицию уверенно занимает Skoda, а четвертую - Kia.

А вот на 5-место в июне вышла Mitsubishi, благодаря масштабным поставкам кроссоверов Outlander PHEV для полиции. Рывок Mitsubishi оттеснил на ступеньку ниже Nissan и на две - VW и Hundai. Ford удалось сохранить свои объемы и место в Топ-10.

А в сегменте премиальных автомобилей - новые рекорды. Mercedes-Benz на 25% нарастил продажи, что позволило ему не только сохранить статус №1 среди немецкой Большой Тройки, но и войти в Топ-10 самых продаваемых марок в Украине. Буквально в шаге ( в нескольких авто) от него - BMW. А это значит, что борьба за лидерство еще не закончена.

И похоже, что именно Mercedes-Benz и BMW стали главными "игроками" на рынке премиум - остальные в июне прилично отстали и демонстрировали отрицательные показатели.

Из трендов лета отметим также рост популярности узбекского бренда Ravon. В июне он прибавил еще две позиции, потеснив Suzuki и Mazda, и упорно приближается к Топ-10. В противовес ему, все оставшиеся китайские бренды в июне еще снизили продажи. Сократили реализацию и дилеры АвтоВАЗа. Немного лучше начали продаваться в июне украинские ЗАЗ, но 18-е место бренда на украинском рынке вызывает тревогу..