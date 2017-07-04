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Июль начался со снижения курса доллара на межбанке
23:51 03.07.2017 |
Новый месяц на межбанке начался положительно для украинской гривни: она сегодня укрепилась на 2 копейки, и остановилась к вечеру на 25,97-25,99 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Курс доллара падал с самого утра, и даже обратил на себя внимание Нацбанка, который сегодня вышел закупаться валютой.
«Открытие межбанковских торгов понедельника проходило на уровнях 26,01-26,03 грн./$. Постепенно количество продавцов валюты на рынке увеличивалось, стал более отчетливо проявляться профицит долларов, в связи с чем котировки плавно двинулись вниз. К обеду курс доллара снизился к 25,99-26,0 грн./$. После обеда, когда гривна укрепилась до уровней 25,96-25,99 грн./$, НБУ объявил о проведении двусторонней валютной интервенции по единым курсам 25,97/26,02 грн./$. В дальнейшем курс покупки долларов Нацбанком стал индикативом для остальных участников рынка. Завершение межбанковской торговой сессии прошло на уровнях 25,97-25,99 грн./$», - отметил Верхградский.
Покупки Нацбанка проходили на достаточно скромных объемах - те сильно уступили пятничным: сократились с $319,36 млн. до $184,08 млн. Это объяснили не только сезонным фактором (в начале месяца и недели торговля обычно медленно раскачивается), но и недавними нападками хакеров с вирусом Petya.
«Межбанк был неактивен в связи с кибератаками на Украину, когда многие участники рынка временно приостановили операционную деятельность», - сказал UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Одной из причин слабого спроса на валюту, на наш взгляд, могло послужить то, что еще не все компании полностью ликвидировали последствия недавней кибератаки, поэтому импортерами не были своевременно поданы заявки на покупку валюты», - согласился с коллегой Станислав Верхградский.
Завтра в Соединенных Штатах будут отмечать День независимости, так что на активизацию покупок доллара рассчитывать не приходится: импортеры не смогут отправить валюту в тот же день из-за неработающих американских банков. Тем не менее финансисты советуют поиграть на курсовой разнице
«Если курс вырастет в ближайшие несколько дней из-за выходного в США, то можно будет тактически продать доллар за гривну. Курс находится в фазе формирования дна по году, поэтому будет еще возможность откупиться дешевле», - заверил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
Значительных курсовых колебаний на вторник не прогнозируют. Станислав Верхградский ждет открытие межбанка в рамках 25,95-26,0 грн./$.
«В связи с выходным в США ожидаем низколиквидные торги на безналичном рынке. Не исключаем сохранение разбалансированности на межбанковском рынке, в связи с чем допускаем появление на торгах Нацбанка», - сказал он.
Лишь на копейку отличается завтрашний прогноз Олега Куринного, который рассчитывает на торговлю в рамках 25,95-25,99 грн./$: «В ближайшее время мы не ожидаем кардинальных изменений. Курс будет сохранятся в районе 26,0 грн./$. Ключевыми будут оставаться сезонные факторы, небольшой рост спроса на валюту под репатриацию дивидендов, как, собственно, это происходит ежемесячно не окажет серьезного давления на гривну».
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