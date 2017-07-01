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Курс доллара на межбанке упал ниже психологического уровня в 26 грн.
23:29 30.06.2017 |
Торги на межбанке в пятницу 30 июня завершились падением курса доллара на 5-6 копеек. К закрытию рынка котировки опустились к отметкам 25,99-26,01 грн./$.
Тренд на снижение наметился с самого утра, когда котировки американской валюты установились в диапазоне 26,04-26,07 грн./$, что было ниже отметок предыдущего дня на 3-4 копейки.
В ходе торговой сессии произошло смещение котировок в диапазон 26,00-26,01 грн./$. Перед самым закрытием рынка оставались желающие продать валюту по 26,00 грн./$. А наиболее предприимчивые покупатели пытались выставить котировки в районе 25,95 грн./$.
«Снижение курса объясняется преобладанием предложения над спросом в связи с отложенными продажами экспортной выручки, которая поступила за последние нерабочие дни. И традиционно для конца месяца и квартала, сказалась необходимость уплаты бюджетных платежей», - отметил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Также сказалось отсутствие покупателей, которые были на рынке в конце прошлой недели. Тогда волна покупок валюты во многом была связана с выплатами по НДС и репатриацией капитала.
Эти покупатели с рынка ушли, а новых - не так много.
Экспортная же выручка продолжает поступать в достаточном объеме. На сегодня экспортеры реализуют валюту, которую получили за поставки по контрактам еще трехмесячной давности, когда цены на металл были на высоком уровне - в районе $80 за тонну.
Национальный банк вновь выходил на рынок с двусторонней интервенцией по фиксированным курсам, предлагая покупку доллара по 26,00 грн./$, а продажу - по 26,05 грн./$», - сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
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