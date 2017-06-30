Трамп обещает помочь Украине с углем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы продавать уголь Украине и другим странам, у которых "есть в этом потребности". Это следует из расшифровки выступления Трампа в министерстве энергетики США, обнародованной в четверг, 29 июня, пресс-службой Белого дома.

"Украина говорила нам, что нуждается сейчас в миллионах метрических тонн" этого сырья, подчеркнул Трамп. По его словам, есть еще целый ряд стран, где также видят необходимость в поставках этого энергоресурса. "Мы хотим продавать его им", - отметил президент США. Он также оговорился, что Минфин США постарается устранить финансовые барьеры, мешающие Вашингтону вкладывать средства в работающие на угле тепловые электростанции за пределами страны.

В марте 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что убытки Украины от блокады поставок угля из "ДНР" и "ЛНР" составят 3,5 млрд долларов и приведут к сокращению до 75 тысяч рабочих мест. Киев сейчас закупает уголь у третьих стран, в частности ЮАР и Казахстана. Министр энергетики Украины Игорь Насалик попросил таможенников и фискальные органы конфисковывать донбасский уголь, если его обнаружат на территории Украины.