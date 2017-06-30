Пследствия кибератаки оказывали влияние на межбанк в течении всего дня

По итогам торгов на медбанке 29 июня, курс доллара не изменился. К закрытию рынка котировки оставались в диапазоне 26,08-26,11 грн./$, сообщил UBR.ua сообщил начальник управления дилинговых операций «Райфайзен банка Аваль» Юрий Гриненко.

«Не все компании и банки успели восстановить свою операционную деятельность, что, кроме всего прочего, сказалось и на объемах проведенных сделок. Для периода бюджетных платежей их было действительно немного», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Национальный банк, из-за сложившейся ситуацией с хакерскими атаками, поддержал рынок, заявив, как о покупке валюты по курсу 26,07 грн./$, так и о продаже - по 26,12 грн./$. Были ли сделки с НБУ и каковы их объемы - неизвестно.

В пятницу финансисты ожидают нормализации работы рынка. Как отметил Юрий Гриненко, к вечеру четверга восстановили свою работу банки, которые в первой половине дня еще сталкивались с проблемами.

Юрий Гриненко из «Райфайзен банка Аваль» прогнозирует открытие рынка 30 июня котировками в диапазоне торгов четверга - 26,08-26,11 грн./$.

В банке Кредит Днепр не исключают ощутимого превышения предложения валюты над спросом, и укрепления гривны на этом фоне.

«Последний день месяца плюс восстановление работы систем компаний, плюс отложенное предложение за выходной день в среду. За счет этих факторов, по нашим прогнозам, гривна немного укрепится - ближе к традиционным для нее отметкам - 26.00 грн./$», - отметил Олег Куринной.

Как уточнил финансист, новых фундаментальных факторов для изменения прогнозов на ближайшие дни нет.

«Считаем, что валютные «качели» прекратятся уже со следующей недели», - дополнил Олег Куринной.