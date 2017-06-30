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Пследствия кибератаки оказывали влияние на межбанк в течении всего дня
23:56 29.06.2017 |
По итогам торгов на медбанке 29 июня, курс доллара не изменился. К закрытию рынка котировки оставались в диапазоне 26,08-26,11 грн./$, сообщил UBR.ua сообщил начальник управления дилинговых операций «Райфайзен банка Аваль» Юрий Гриненко.
«Не все компании и банки успели восстановить свою операционную деятельность, что, кроме всего прочего, сказалось и на объемах проведенных сделок. Для периода бюджетных платежей их было действительно немного», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Национальный банк, из-за сложившейся ситуацией с хакерскими атаками, поддержал рынок, заявив, как о покупке валюты по курсу 26,07 грн./$, так и о продаже - по 26,12 грн./$. Были ли сделки с НБУ и каковы их объемы - неизвестно.
В пятницу финансисты ожидают нормализации работы рынка. Как отметил Юрий Гриненко, к вечеру четверга восстановили свою работу банки, которые в первой половине дня еще сталкивались с проблемами.
Юрий Гриненко из «Райфайзен банка Аваль» прогнозирует открытие рынка 30 июня котировками в диапазоне торгов четверга - 26,08-26,11 грн./$.
В банке Кредит Днепр не исключают ощутимого превышения предложения валюты над спросом, и укрепления гривны на этом фоне.
«Последний день месяца плюс восстановление работы систем компаний, плюс отложенное предложение за выходной день в среду. За счет этих факторов, по нашим прогнозам, гривна немного укрепится - ближе к традиционным для нее отметкам - 26.00 грн./$», - отметил Олег Куринной.
Как уточнил финансист, новых фундаментальных факторов для изменения прогнозов на ближайшие дни нет.
«Считаем, что валютные «качели» прекратятся уже со следующей недели», - дополнил Олег Куринной.<!--[if gte mso 9]> <!--[if gte mso 10]> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
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