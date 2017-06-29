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Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа - посол
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой заработает 1 августа 2017 года согласно правительственной ноте Канады украинскому посольству, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Канада сделала свой подарок нам ко Дню Конституции: мы получили правительственную ноту о завершении всех внутренних процедур для вступления в силу соглашения о свободной торговле. У нас двойственное ощущение: финиш и старт - два в одном. Это исторический момент, который подытоживает колоссальный пласт работы наших дипломатов и политиков. Но это и начало гораздо более значимого этапа: время наполнять это соглашение жизнью - контрактами, рабочими местами и инвестициями", - написал А.Шевченко на своей странице в Фейсбук.
Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано в Киеве 11 июля 2016 года. Верховная Рада ратифицировала его 14 марта 2017 года. Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации 3 апреля 2017 года.
"Министерство иностранных дел, торговли и развития (Канады - ИФ) с удовлетворением информирует посольство Украины в Канаде о завершении внутренних процедур Канады, необходимых для вступления соглашения в силу", - говорится в тексте ноты, опубликованной украинским посольством.
Согласно сообщению, соглашение с 1 августа отменит 98% тарифов на экспортируемые в Канаду украинские товары, для канадских товаров сразу будет отменено 72% тарифов, а в течение семи лет беспошлинный экспорт вырастет до 98%.
Кроме того, документом взаимно открываются рынки государственных закупок.
Отдельные разделы соглашения защищают электронную коммерцию и интеллектуальную собственность.
"В течение прошлого года Канада и Украина подписали Соглашение о свободной торговле, Соглашение об оборонном сотрудничестве. Канада также продлила на два года военную тренировочную миссию UNIFIER в Украине", - отмечает пресс-служба посольства.
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