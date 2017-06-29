Совет ЕС одобрил временные торговые преференции для Украины

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил в среду соглашение, достигнутое между мальтийским председательством Совета ЕС и Европарламентом по временным автономным торговым мерам для Украины, сообщила пресс-служба совета.

"Эти меры - жест ощутимой политической и экономической поддержки Украины с нашей стороны. Учитывая сложную ситуацию, с которой сталкивается Украина в настоящее время, мы надеемся на скорейшее осуществление этого регламента", - приводятся в коммюнике слова министра экономики, инвестиций и малого бизнеса Мальты Кристиана Кардона.

Как объясняют в Брюсселе, это предложение направлено "на улучшение доступа украинских экспортеров на рынок ЕС с учетом сложной экономической ситуации и экономических реформ, предпринятых Украиной".

Новые квоты включают натуральный мед - 2,5 тыс. тонн, переработанные помидоры - 3 тыс. тонн, виноградный сок - 500 тонн, овес - 4 тыс. тонн, пшеница - 65 тыс. тонн, кукуруза - 625 тыс. тонн, ячмень - 325 тыс. тонн, крупы и мука - 7,8 тыс. тонн.

ЕС также отменил таможенные сборы на импорт из страны ряда промышленных товаров включая, медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, телевизоры и звукозаписывающую аппаратуру.

Тем самым дополняются положения о торговле, уже введенные в соответствии с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной, подписанным в 2014 году. Эти положения были временно применены с 1 января 2016 года, напоминается в документе.

Речь идет о "дополнительных годовых импортных квотах по нулевому тарифу" для ряда сельскохозяйственных продуктов, перечень которых дается в коммюнике. Действие этих мер рассчитано на три года.