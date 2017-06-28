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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Компьютерный вирус внес свои коррективы в работу межбанка

23:17 27.06.2017 |

Финансы

 

Курс доллара на межбанке 27 июня не изменился, и рынок закрылся на уровне 26,07-26,08 грн./$. - так же, как открывался утром. Хотя в течении дня ситуация была неспокойной. Курсовые колебания в сторону снижения и роста наблюдались в течении всей торговой сессии.

«Традиционно торги открылись на уровне закрытия предыдущего дня - у отметки 26,05-26,08 грн./$. Затем котировки временно сузились до значений 26,06-26,07 грн./$., но уже к 11:10 превысили утренние цифры, подскочив к 26,08-26,11 грн./$. В этом диапазоне торги проходили да обеда», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Рынок был активным из-за предстоящего выходного 28 июня: импортеры старались закрыть максимум заявок, в то время как ожидаемого предложения экспортеров в преддверии налогово-зарплатного периода не наблюдалось. Но НБУ на рынок не выходил.

«К 14:00 банки зарегистрировали операции по покупке/продаже доллара на общую сумму $172,70 млн. Средневзвешенный курс составил 26,0797 грн./$.

Свои коррективы в работу межбанка во вторник внес и атаковавший банки и компании компьютерный вирус. Это повлияло на количество, скорость сделок и результат торгов.

«Банки старались минимизировать все свои операции, в том числе и на межбанковском рынке, и пораньше закрыть операционный день. Отдельные участники рынка перешли на расчеты на условиях «том», - отметил начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

«Из-за вирусных атак во второй половине дня торги были малоактивными», - уточнил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В среду, в связи с праздником, у межбанка тоже выходной. А в четверг его работа и курсовые тенденции будут определяться несколькими факторами: окончанием месяца и необходимостью платить налоги, а также функционированием банковской системы после хакерской атаки.

«Важное значение будет иметь то, насколько быстро банки и компании смогут справиться с последствиями вирусной атаки во вторник. Ожидаем, что в четверг межбанковский рынок откроется котировками в диапазоне 26,05-26,10 грн./$., после чего допускаем снижение курса доллара в течение дня», - спрогнозировал Станислав Верхградский.

В банке Кредит Днепр исключают, что на волне панических настроений курс доллара может немного вырасти, и ожидают более широкий диапазон колебаний.

«Возможно появление отложенного предложения валюты, что сможет уравновесить ситуацию и сохранить курс в районе 26.00-26.10 грн./$», - констатировал Олег Куринной.
 

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