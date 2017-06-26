Рост курса доллара на межбанке произошел за счет роста гривневой ликвидности после выплат по НДС

26 июня курс доллара на межбанке прибавил 4,5 копейки и зафиксировался к вечеру в рамках 26,06-26,08 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Валюту начали скупать с самого утра, и даже госбанки, которые выходили с долларовыми продажами, не смогли закрыть этот спрос.

«В понедельник межбанковская торговая сессия открывалась в спокойной обстановке уровнями 26,03-26,04 грн./$, после чего торговый коридор сузился к 26,0325-26,0375 грн./$. Ближе к полдню на межбанке проявился повышенный спрос на валюту, в результате на обед рынок уходил уже с котировками 26,04-26,05 грн./$. Во второй половине торгов активность покупателей валюты оставалась высокой, на фоне чего к завершению торговой сессии курс доллара закрепился в диапазоне 26,06-26,08 грн./$», - уточнил Верхградский.

Дополнительный спрос на доллар спровоцировало Госказначейство, которое под конец прошлой недели совершило несколько крупных погашений по налогу на добавленную стоимость. Это подтвердили банкиры.

«Рост спроса произошел за счет роста гривневой ликвидности после выплат по НДС», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«В результате поступления в систему дополнительной гривневой ликвидности заметно активизировались покупатели валюты, в то же время снизилась необходимость экспортеров в продаже валюты», - дополнил его Верхградский.

Сворачивание сделок по покупке и продаже доллара подтверждается итоговой статистикой. Объем торгов межбанка 26 июня сократился с $253,58 млн. до $194,14 млн. Хотя финансисты уверяют, что тотальной нехватки валюты не ощущалось, иначе бы расценки на СКВ поднялись еще выше.

«Говорить о валютном дефиците не приходится. В целом рынок был сбалансированным, без каких-либо перевесов», - заверил Олег Куринной.

Казначеи надеются, что НДС-вливания в считанные дни растворяться на валютном рынке, а еще на то, что повышенный спрос на доллар подстегнет интерес экспортеров - что, завидев привлекательные курсы, им захочется продать необязательную часть валютной выручки (вторую половину).

«Пока говорить о готовности курса расти рано», - заверил UBR.ua заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

А Станислав Верхградский, рассчитывает, что выплаты по НДС уже завтра не сильно будут ощущаться на рынке: «Ожидаем, что уже со вторника влияние данного фактора будет постепенно терять силу в связи с приближением бюджетно-зарплатного периода».

Банкиры рассчитывают, что экспортеры развернут валютные продажи уже завтра. Ведь 28 июня - в День Конституции - межбанк не будет работать из-за государственного праздника.

«Завтра - перед выходным днем - мы ожидаем повышенной активности его участников. Компании будут стремиться закрыть большое число сделок. За счет сезонных факторов, официального выходного в среду и бюджетно-налогового периода в конце месяца, мы не исключаем, что завтра гривна немного укрепится - до 26,0-26,03 грн./$», - считает Олег Куринной.

Менее оптимистично настроен на вторник Станислав Верхградский, который прогнозирует старт межбанка в рамках 26,05-26,10 грн./$, с дальнейшим возможным укреплением гривни на 2-3 копейки.

«Допускаем, что отдельные участники рынка постараются закрыть свои заявки перед праздником, однако это не будет иметь массовый характер, соответственно существенное влияние на котировки во вторник не окажет», - резюмировал он.