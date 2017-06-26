В июле в Украину приедет Рекс Тиллерсон

Президент Петр Порошенко заявляет, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон в июле посетит Украину с визитом.

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, передают Українськi Новини.

"Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наши наработки в Вашингтоне", - сказал Порошенко.

Он отметил, что 26 июня намерен посетить Францию с визитом.

Также в ближайшее время ожидается визит в Украину генерального секретаря НАТО.

Напомним, Тиллерсон известен своим неоднозначным отношением к России.

13 июня Тиллерсон заявил о необходимости улучшить отношения США и РФ. Однако, после подтвердил продление санкций против РФ.

