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В июле в Украину приедет Рекс Тиллерсон
Президент Петр Порошенко заявляет, что государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон в июле посетит Украину с визитом.
Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам, передают Українськi Новини.
"Мы ожидаем уже в июле визит госсекретаря США Тиллерсона в Киев, где тоже будут продолжены наши наработки в Вашингтоне", - сказал Порошенко.
Он отметил, что 26 июня намерен посетить Францию с визитом.
Также в ближайшее время ожидается визит в Украину генерального секретаря НАТО.
Напомним, Тиллерсон известен своим неоднозначным отношением к России.
13 июня Тиллерсон заявил о необходимости улучшить отношения США и РФ. Однако, после подтвердил продление санкций против РФ.
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