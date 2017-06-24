Бюджетно-налоговый период конца месяца будет оказывать основное влияние на курс доллара на межбанке

23 июня курс доллара на межбанке вырос, но не существенно. Рынок закрылся котировками на уровне 26,032-26,035 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В течении дня торги были стабильными, а колебания не выходили за рамки 1-1,5 копейки. Наметившийся утром рост доллара к диапазону 26,0350-26,450 грн./$, быстро сменился откатом на фоне активных продаж государственных банков.

«Валютными продажами госбанков удалось сгладить эффект от гривневых вливаний по крупным возмещениям компаниям НДС. Это и повлияло на результат валютных торгов», - уточнил Юрий Гриненко.

Сбалансированный уровень спроса и предложения позволил Нацбанку не вмешиваться в торги.

Благодаря сложившимся сезонным особенностям, валютный рынок, по оценкам банкиров, будет оставаться прогнозируемым.

«Сезонность влияет на безналичный курс. Объемов валюты достаточно, а спрос довольно низкий из-за того, что нет необходимости закупать энергоресурсы. По-прежнему в ближайшее время нет причин для серьезных изменений», - подчеркнул директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На следующей неделе основное влияние на рынок и курс валют будет оказывать бюджетно-налоговый период конца месяца. Поэтому ожидается традиционное увеличение предложения валюты.

«Компании будут продавать валюту под уплату налогов и зарплаты сотрудникам. Это способно оказать небольшое влияние на валютные котировки и соответственное снизить курс доллара ниже психологической отметки в 26,00 грн./$», - отметил Олег Куринной из банка Кредит Днепр.

Дополнительные объёмы предложения также сформируются за счёт официального выходного в Украине в среду.

Олег Куринной ожидает на следующей неделе диапазон торгов в 25,90-26,00 грн./$ на межбанке. Рассчитывает на укрепление гривны и Юрий Гриненко из Райффайзен банка Аваль. Хотя, по его расчетам, котировки будут колебаться в диапазоне 26,00-26,05 грн./$.

«Не думаю, что будет большой курсовой разброс. И ожидаю, что на следующей неделе продолжат продавать валюту государственные банки»,- отметил Юрий Гриненко.