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На курс доллара на межбанке сыграл глобальный сбой в торговой системы Thomson Reuters
23:43 22.06.2017 |
Доллар немного разочаровал экспортеров, рассчитывавших на краткосрочный, но заметный скачок его курса. 22 июня он поднялся на межбанке лишь на 1 копейку, и зафиксировался в рамках 26,02-26,03 грн./$, сообщил UBR.ua начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.
Банкиры откровенно говорили о нудной торговле.
«Четверг пополнил вереницу скучных торговых дней на межбанке. Курс доллара провел основную часть торговой сессии в диапазоне 26,02-26,03 грн./$. Одной из причин курсового штиля на межбанке сегодня могли стать крайне низкие объемы межбанковских торгов», - отметил Верхградский.
«Национальный банк, так же, как и днем ранее, не объявлял о своем присутствии на рынке», - дополнил его директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Объем долларовых торгов провалился почти вдвое: со вчерашних $289,4 млн. до $155,4 млн. Это минимальное значение за этот месяц. И в первую очередь, его объясняют техническими проблемами, которые неожиданно возникли у многих банков.
«На наш взгляд, существенное сокращение объемов межбанковских торгов в четверг может быть связано с глобальным сбоем в работе торговой системы Thomson Reuters FX Trading, по причине которого подключенные к указанной торговой системе банки не смогли сегодня провести полноценные торги на межбанке. Торговля валютой через альтернативные каналы менее популярна, поэтому, не исключаем, что большие объемы клиентских заявок, в том числе добровольная продажа валюты, были перенесены на завтра до момента устранения неполадок компанией Thomson Reuters», - объяснил Станислав Верхградский.
На второе место финансисты поставили сезонный фактор, который скоро может начать доминировать.
«Речь о снижении бизнес-активности некоторых компаний в летний период. Но все же ключевым фактором для нынешнего курсоформирования остается сбалансированность спроса и предложения, что обеспечивает спокойную ситуацию на валютном рынке», - заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Из-за технического сбоя, выплаты Госказначейства по НДС не сказались на ситуации на валютных торгах. Тем не менее, финансисты по достоинству оценили стремление чиновников рассрочить платежи предприятиям, чтобы не перегружать рынок дополнительной гривневой ликвидностью
«Массовое возмещение НДС компаниям оказывало моментальное и краткосрочное давление на рынок - объемы валютного предложения сокращались, что повышало котировки валюты на безналичном рынке. В то же время, если выплаты будут проходить о определенному графику и будут более растянуты во времени, гривневая ликвидность не будет оказывать существенного давления на рынок», - убежден Куринной.
На завтра финансисты дают спокойные курсовые прогнозы. Например, Станислав Верхградский ждет старта торгов в рамках 26,0-26,05 грн./$, но не исключает их активного движения.
«Ожидаем, что в пятницу межбанковские торги уже пройдут в полноценном формате, в связи с чем допускаем оживление рынка после сегодняшнего затишья. Таким образом, не исключаем попытки котировок вырваться из устоявшегося курсового диапазона», - сказал он UBR.ua.
А Олег Куринной рассчитываем на сегодняшний сценарий: «Завтра, по нашим ожиданиям, ситуация не изменится - курс так и сохранится в узком диапазоне 26,02-26,03 грн./$».
При этом финансисты пока не ждут активной раскачки наличного курса, который, кстати, в последнее время не перепродается на безналичном рынке.
«На данный момент перелив валюты с наличного рынка на межбанк уже неактуален несколько дней, поскольку наличный доллар превысил в цене межбанковские котировки. Это, в свою очередь, не могло не сказаться на объемах межбанка», - заключил Станислав Верхградский.
22 июня наличный курс доллара подрос на 4 копейки. Самая низкая цена продажи людям в банках составила 26,02 грн./$ - сегодня ее предложил Банк инвестиций и сбережений.
Средний ценник на продаже находился в рамках 26,05-26,10 грн./$, в нем работало немало банков: Альфа Банк, Экспресс Банк, Кредобанк, ПУМБ, БТА Банк. Но конечно же были предложения и дороже. По 26,15-26,20 грн./$ доллар населению отдавали УкрСиббанк, Приватбанк, Ощадбанк, Идея Банк.
Выкупали валюту у населения в рамках 25,70-26,05 грн./$.
Пропорционально банкам поднимали свои ценники и менялы на черном рынке. Их курс за день поднялся с 25,96-26,03 грн./$ до 25,99-26,07 грн./$.
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