Бюджет 2017: Что на самом деле произошло сегодня в парламенте

История с инициированными Кабмином изменениями в госбюджет вышла не очень красивой.

Сегодня Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о внесении изменений в госбюджет этого года, одобренный на вчерашнем заседании Кабмина. Казалось бы, ничего экстраординарного и уж тем более неприятного для Кабмина. Однако премьеру Владимиру Гройсману хотелось от этого голосования совсем другого.

Прежде чем одобрить законопроект в первом чтении парламент дважды проваливал голосование за то, чтобы рассмотреть изменения в госбюджет сразу в первом чтении и в целом. Сначала за то, чтобы разобраться с правительственным законопроектом одним голосованием, набралось всего 199 голосов, а со второй попытки 204. И это не смотря на все попытки Гройсмана лично сагитировать парламентариев (и в первую очередь партнеров по коалиции из БПП) поддержать его инициативу, предпринятые перед каждой попыткой голосования.

На первом голосовании за укороченную процедуру принятия изменений в госбюджет отдали свои голоса лишь 67 нардепов из 120 присутствующих представителей БПП, со второй попытки удалось набрать 71 голос, что никак дело не изменили. Среди БППешников, выступивших против Гройсмана, был и глава фракции Артур Герасимов, и представитель президента в Раде Ирина Луценко, что явно свидетельствует о нежелании Банковой поддержать Гройсмана в этом вопросе.

Что касается других фракций, то Гройсмана поддержало большинство "фронтовиков", почти вся "Батькивщина", подавляющее большинство депутатов из "Возрождения" и Радикальной партии. Внефракционные поделились 50 на 50, "Самопомич" и "Оппоблок" не дали ни одного голоса, а "Воля народа" лишь один.

Так что именно недоданные голоса БПП и оказались решающими. В то же время при голосовании в первом чтении БПП дал уже 106 голосов, обеспечив положительный результат.

Собственно, о том, что изменения в госбюджет вряд ли будут приняты за один день, на чем настаивал Гройсман, утверждая, что промедление с этим вопросом сможет спровоцировать кризис неплатежей, было известно еще до голосования. Утром фракция БПП провела заседание, на котором так и не приняла официального решения в пользу Гройсмана, дав своим депутатам возможность голосовать свободно. Примечательно, что в президентской фракции никто так и не объяснил, мотивы такого решения, что позволяет предположить, что эти мотивы лежат не в финансовой и экономической плоскости, а именно в политической.

Максимально быстрое внесение изменений в бюджет позволило бы, например, погасить задолженности столичные теплоэнерго перед поставщиками газа, что ликвидировало бы так раздражающий киевлян фактор отсутствия горячей воды. Не нужно лишний раз напоминать, что оперативное решение вопроса с горячей водой - это в первую очередь в интересах партии власти. Но, похоже, для Банковой есть куда более важные вопросы.

Ситуация видится так, что Гройсман для Порошенко оказался не таким послушным премьером, как рассчитывал глава государства, а максимальная лояльность главы правительства - вещь архиважная. Не стоит забывать, что в руках премьера сосредоточены серьезные рычаги власти и, в первую очередь, возможность влиять на назначение руководителей центральных органов исполнительной власти и руководителей государственных корпораций, без контроля над которыми нельзя контролировать важнейшие экономические процессы. Таким образом, действия БПП очень похожи на попытку провести с Гройсманом некое воспитательное мероприятие и объяснить, кто в стране главный. Так что традиционный для постмайданной Украины конфликт между президентом и премьером, кажется, достиг наивысшей точки.

Как же этот конфликт может развиваться дальше. Проблема в том, что и у одной и у другой стороны сейчас не слишком много времени. До каникул парламенту осталось проработать в пленарном режиме всего одну неделю - с 11 по 14 июля, а следующая сессия стартует лишь в первый вторник сентября. То есть у президента и премьера есть только три недели, чтобы найти компромисс и договориться. И все будет зависеть от гибкости обоих и их способности пойти на уступки. Если же договоренностей в это время не будет, то к осени нас ждет серьезный правительственный кризис с труднопредсказуемыми последствиями. В окружении президента хватает людей, мечтающих видеть в премьерском кресле своих людей. К примеру, в кулуарах поговаривают, что Игорь Кононенко (который также голосовал сегодня не в пользу Гройсмана) всерьез продвигает в новые премьеры министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Так что все происходящее может привести к настоящему расколу в коалиции, к радости очень многих - от Оппоблока и Тимошенко, до Кремля.