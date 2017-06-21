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Рада намерена увеличить доходы госбюджета-2017 на 26 млрд гривен
Верховная Рада намерена увеличить доходы госбюджета-2017 на 26 млрд гривен.
За принятие в первом чтении законопроекта №6600 проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно законопроекту, доходы госбюджета планируется увеличить с 731,031 млрд гривен до 757 млрд гривен.
При этом доходы общего фонда госбюджета - с 673,7 млрд гривен до 698,7 млрд гривен, а спецфонда - с 57,3 млрд до 58,3 млрд гривен.
Расходы госбюджета предлагается увеличить с 800,126 млрд гривен до 827,136 млрд гривен.
Расходы общего фонда - с 739,7 млрд до 764,7 млрд гривен.
Предельный размер дефицита госбюджета сохраняется на уровне 77,647 млрд гривен.
А вот предельный размер госдолга может увеличиться с 1 716,7 трлн гривен до 1 823,7 трлн гривен.
Вместе с тем в текущем году будут списаны непогашенные суммы субкредитов, предоставленных ГП "Центр государственного земельного кадастра за счет привлечения средств от Международного банка реконструкции и развития.
Как сообщали Українські Новини, в декабре 2016 года Рада приняла закон о госбюджете на 2017 год.
Документ предусматривает 721 398,426 млн гривен доходов и 790 393,530 млн гривен расходов.
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