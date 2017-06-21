Александр СУКОВ, Деловая столица

Правительство предложило парламенту план распределения доходов госбюджета, полученных сверх плана.

Кабинет министров на своем заседании в среду одобрил проект закона по изменениям бюджета на 2017 год, в котором предлагает Верховной Раде план распределения средств, собранных в бюджет сверх запланированного. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что всего предлагается направить на самые необходимые нужды дополнительно 24 млрд гривен, поступивших в казну сверх плана.

В частности, в проекте закона правительство предлагает львиную долю средств направить на проведение расчетов по льготам и субсидиям, предоставленным населению по оплате жилищно-коммунальных услуг. На эти цели Кабмин предлагает направить 14,3 млрд гривен. Изначально в государственный бюджет была заложена сумма на предоставление субсидий населению в размере 40 млрд гривен, однако в действительности расходы правительства на помощь в оплате жилкомуслуг могут быть значительно выше - около 75 млрд гривен.

Кабмин предлагает Раде выделить дополнительные 1,3 млрд гривен на медицину. В частности, 200 млн гривен предлагается на править на возмещение украинцам стоимости приобретаемых лекарств (реимбурсацию), 450 млн гривен - на лечение больных почечной недостаточностью (гемодиализ) и диабетом, 100 млн гривен - на лечение больных за границей.

Правительство также предлагает парламенту оказать дополнительную финансовую поддержку медицинским учреждениям. В частности, Национальной академии медицинских наук планируется предоставить дополнительно 500 млн гривен, и "Научно-практическому медицинскому центру детской кардиологии и кардиохирургии" - 60 млн гривен, которые будут направлены на покупку детского ангиографа.

Также на строительство дорог правительство предлагает направить дополнительно 900 млн гривен, в том числе, по словами премьер-министра, на начало процесса реконструкции дороги "Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев" предлагается выделить 800 млн гривен.

Часть средств, дополнительно собранных в бюджет, правительство предлагает Верховной Раде направить на нужды силового блока. В частности, на денежное обеспечение пограничников с целью повышения вознаграждения за непосредственное участие в АТО планируется направить 100 млн гривен, на питание и медикаменты - дополнительно 6,3 млн гривен, на выплаты семьям погибших военнослужащих - 249,8 млн гривен.

Кроме того, правительство предлагает поддержать финансово украинскую команду военнослужащих, участвующих в международных соревнованиях "Игры непокоренных", выделив ей 3 млн гривен.

Также 1,5 млрд гривен Кабинет министров предлагает направить на нужды Национальной полиции, 100 млн гривен - Службы безопасности Украины и еще 100 млн гривен - Службы внешней разведки.

Правительство также в законопроекте предложило парламенту дополнительно выделить 100 млн гривен на государственную целевую программу энергоэффективности (общая сумма затрат бюджета на эти цели в результате составит 800 млн гривен. Также на 100 млн гривен планируется увеличить расходы госбюджета на меры по охране труда и повышения техники безопасности на угледобывающих предприятий, и 8,1 млн гривен правительство предложило выделить на ремонт Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой (Львов) и Киевского оперного театра.

Предложенные правительство дополнительные расходы будут профинансированы за счет более высоких, чем ожидалось, доходов госбюджета Украины: за пять месяцев этого года они превысили план почти на 14% (или почти на 40 млрд гривен) и составили 325,8 млрд гривен. Доходы бюджета выросли главным образом за счет поступлений в специальных фонд 30 млрд гривен от спецконфискации и поступлений в бюджет средств от Национального банка Украины.

Учитывая ситуацию "гибридной войны", настроения украинцев особого выбора, куда потратить внеплановые поступления в бюджет у Кабинета министров не было. Гипотетически, внеплановые поступления можно было бы направлять в специальный фонд, сформировав нечто на манер фонда национального благосостояния в Норвегии (или даже в путинской России), чтобы накопить деньжат на случай кризиса. Однако ситуация в стране заставляет тратить деньги в первую очередь на оборонку и социалку.