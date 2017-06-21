Финансовые новости
- |
- 21.06.17
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Оборонка и социалка. Как Кабмин поделил бюджетные "излишки"
16:21 21.06.2017 |
Правительство предложило парламенту план распределения доходов госбюджета, полученных сверх плана.
Кабинет министров на своем заседании в среду одобрил проект закона по изменениям бюджета на 2017 год, в котором предлагает Верховной Раде план распределения средств, собранных в бюджет сверх запланированного. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что всего предлагается направить на самые необходимые нужды дополнительно 24 млрд гривен, поступивших в казну сверх плана.
В частности, в проекте закона правительство предлагает львиную долю средств направить на проведение расчетов по льготам и субсидиям, предоставленным населению по оплате жилищно-коммунальных услуг. На эти цели Кабмин предлагает направить 14,3 млрд гривен. Изначально в государственный бюджет была заложена сумма на предоставление субсидий населению в размере 40 млрд гривен, однако в действительности расходы правительства на помощь в оплате жилкомуслуг могут быть значительно выше - около 75 млрд гривен.
Кабмин предлагает Раде выделить дополнительные 1,3 млрд гривен на медицину. В частности, 200 млн гривен предлагается на править на возмещение украинцам стоимости приобретаемых лекарств (реимбурсацию), 450 млн гривен - на лечение больных почечной недостаточностью (гемодиализ) и диабетом, 100 млн гривен - на лечение больных за границей.
Правительство также предлагает парламенту оказать дополнительную финансовую поддержку медицинским учреждениям. В частности, Национальной академии медицинских наук планируется предоставить дополнительно 500 млн гривен, и "Научно-практическому медицинскому центру детской кардиологии и кардиохирургии" - 60 млн гривен, которые будут направлены на покупку детского ангиографа.
Также на строительство дорог правительство предлагает направить дополнительно 900 млн гривен, в том числе, по словами премьер-министра, на начало процесса реконструкции дороги "Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса-Николаев" предлагается выделить 800 млн гривен.
Часть средств, дополнительно собранных в бюджет, правительство предлагает Верховной Раде направить на нужды силового блока. В частности, на денежное обеспечение пограничников с целью повышения вознаграждения за непосредственное участие в АТО планируется направить 100 млн гривен, на питание и медикаменты - дополнительно 6,3 млн гривен, на выплаты семьям погибших военнослужащих - 249,8 млн гривен.
Кроме того, правительство предлагает поддержать финансово украинскую команду военнослужащих, участвующих в международных соревнованиях "Игры непокоренных", выделив ей 3 млн гривен.
Также 1,5 млрд гривен Кабинет министров предлагает направить на нужды Национальной полиции, 100 млн гривен - Службы безопасности Украины и еще 100 млн гривен - Службы внешней разведки.
Правительство также в законопроекте предложило парламенту дополнительно выделить 100 млн гривен на государственную целевую программу энергоэффективности (общая сумма затрат бюджета на эти цели в результате составит 800 млн гривен. Также на 100 млн гривен планируется увеличить расходы госбюджета на меры по охране труда и повышения техники безопасности на угледобывающих предприятий, и 8,1 млн гривен правительство предложило выделить на ремонт Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой (Львов) и Киевского оперного театра.
Предложенные правительство дополнительные расходы будут профинансированы за счет более высоких, чем ожидалось, доходов госбюджета Украины: за пять месяцев этого года они превысили план почти на 14% (или почти на 40 млрд гривен) и составили 325,8 млрд гривен. Доходы бюджета выросли главным образом за счет поступлений в специальных фонд 30 млрд гривен от спецконфискации и поступлений в бюджет средств от Национального банка Украины.
Учитывая ситуацию "гибридной войны", настроения украинцев особого выбора, куда потратить внеплановые поступления в бюджет у Кабинета министров не было. Гипотетически, внеплановые поступления можно было бы направлять в специальный фонд, сформировав нечто на манер фонда национального благосостояния в Норвегии (или даже в путинской России), чтобы накопить деньжат на случай кризиса. Однако ситуация в стране заставляет тратить деньги в первую очередь на оборонку и социалку.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Генпрокурор внес в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Розенблата
|Генпрокурор внес представление на снятие неприкосновенности с нардепа Дейдея
|Луценко внес в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности нардепа Довгого
|Оборонка и социалка. Как Кабмин поделил бюджетные "излишки"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Генпрокуратура направила в Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Лозового
|Увеличение минимального страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет будет с 2018 года - Рева
|Кабмин утвердил пакет законопроектов по пенсионной реформе с замечаниями Нацсовета реформ
|Кабмин предлагает Раде увеличить доходы госбюджета-2017 на 25 млрд гривен
|Бои на Луганщине. Где и как ВСУ готовятся к наступлению
|Володимир Кістіон: До 2020 року ми зможемо забезпечити енергетичну безпеку нашої держави у газовій сфері. І не імпортувати газ
Що робитиме уряд для проходження комфортного опалювального сезону, коли нарешті завершиться період надзвичайних заходів на ринку електроенергії та розкрив деталі, яким чином Україна реформуватиме проблемний державний вугільний сектор та НАК «Нафтогаз України».
Это интересно
|Магазин JD.com начал полностью автоматическую доставку товаров с использованием дронов и колесной робототехники
|Lincoln представил свою самую большую и дорогую модель
|7 из 10 крупнейших поставщиков смартфонов в мире — из Китая
|В Китае стартует тестирование платежного сервиса Meizu Pay
|Cadillac XTS стал короче после обновления
|Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет на пенсию в 2018г в возрасте 90 лет - WSJ
|Airbus показал на видео, как работает летающее такси