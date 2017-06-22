Экспортеры начали придерживать доллар из-за появления новых гривневых вливаний со стороны Госказначейства

21 июня курс доллара на межбанке потерял полторы копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,0150-26,02 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

На протяжении дня цена валюты поднимались и выше этой отметки. Откат произошел после снижения спроса.

«Безналичный рынок открылся на уровне 26,03-26,045 грн./$. По мере увеличения валютного предложения котировки начали снижаться и достигли 26,015-26,03 грн./$ к 11 часам. Ближе к полудню они скорректировались до 26,02-26,025 грн./$, однако уже к обеду вернулись на 26,0150-26,0250 грн./$», - рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Оставшиеся полкопейки доллар отыгрывал уже ближе к вечеру на небольших объемах. Из числа главных продавцов валюты казначеи сегодня выделяли три структуры - Приватбанк, ПУМБ и Укргазбанк. А из покупателей - Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и ОТП Банк.

В целом валюты на рынок выбросили меньше: объем долларовых торгов сократился со вчерашних $340,38 млн. до $289,40 млн.

Может потому, что экспортеры уже начали придерживать доллар из-за появления новых гривневых вливаний со стороны Госказначейства: сегодня по рынку ходили слухи о первых выплатах по НДС предприятиям. Их еще не подтвердили, но активно обсуждали.

«Банковская система еще не ощутила мощных гривневых вливаний, даже оборот - остатки на корсчетах сократились где-то на 3-3,5 млрд. грн. Тем не менее, выплаты могут происходить не всем компаниям одновременно, а поэтапно и на протяжении двух-трех дней. До сих пор непонятен объем выплат, и можно судить лишь из того, что было раньше - объем ежемесячных выплат составлял порядка 6-8 млрд. грн.», - отметил Юрий Гриненко.

Банкиры уверены, что растянутые во времени выплаты по НДС позволят обезопасить межбанк от резкой раскачки курса валют. И не нарушат сбалансированность рынка, о которой казначеи говорили сегодня.

«Стабильный валютный рынок продолжает формироваться под воздействием сезонных и рыночных факторов. Никакие посторонние обстоятельства или новости не влияют сейчас на курсообразование», - заверил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По его словам, последние курсовые прогнозы правительства, в которые заложена девальвация гривни, не спровоцировали импортеров, и они не кинулись скупать доллар.