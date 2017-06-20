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Генпрокурор внес в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Розенблата
18:38 21.06.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата (фракция "Блок Петра Порошенко") Борислава Розенблата.
"Внес представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Б.Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке.
В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что уголовное правонарушение квалифицируется по ч.4 ст. 368 УК.
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|20.06.2017
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НАБУ и САП подозревают народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт") в причастности к незаконной схеме лоббирования интересов янтарокопателей.
Как сообщалось, 19 июня стало известно о задержании охранника нардепа Б.Розенблата при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.
Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщили, что взятка, за которую задержали охранника, предназначалась двум парламентариям, в том числе народному депутату фракции "Народный фронт" Максиму Полякову.
20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек: три помощника нардепов, охранник, два представителя антикоррупционных общественных организаций.
Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Б.Розенблата и М.Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.
Сам Б.Розенблат отрицает получение взятки, но признает, что готовил поправки в законопроект о добыче янтаря, о которых говорил Н.Холодницкий.
Вечером 20 июня стало известно, что Генеральная прокуратура Украины получила от САП представление, в частности, на Б.Розенблата.
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